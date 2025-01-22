Не один день, а 100: Трамп определился со сроком заключения мира на Украине

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп дал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом, как заявили источники издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их Трамп будет самостоятельно. О том, что президент США может предложить РФ и Украине и когда начнется процесс урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп дал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней на то, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом практически никто не верит в то, что ему это удастся, — особенно российская сторона, пишет The Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на источники среди бывших коллег спецпосланника утверждает, что Келлог, скорее всего, будет делать первые шаги для урегулирования конфликта, однако реальные переговоры Трамп будет контролировать самостоятельно.

«Трамп наслаждается его обществом и считает его отчаянно преданным парнем, но

[Кит Келлог] никогда не оказывал какого-либо значимого политического влияния. Он, конечно, не собирается предлагать ничего, что отличалось бы от того, что думает Трамп», — заявил WSJ один из бывших сотрудников Совета нацбезопасности, работавший с Келлогом.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон также выразил сомнения, что спецпосланник по Украине будет самостоятельной фигурой в процессе урегулирования. По его словам, однажды Трамп сказал, что ему нравится Келлог потому, что тот «никогда не высказывает своего мнения, пока я его не попрошу».

«Он (Келлог. – «Газета.Ru») может недолго выступать против, но Трамп выбрал Келлога не за его независимое суждение», — уточнил Болтон.

Что касается мирных переговоров, то, как считает Болтон, США могут заставить Украину пойти на значительные уступки, потому что президент России Владимир Путин «знает, как играть с Трампом», а Келлог вряд ли будет сдерживать влияние российского лидера.

Когда начнется процесс урегулирования?

По данным CNN, Дональд Трамп еще до вступления в должность президента США поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после инаугурации. По словам источников

телеканала, знакомых с ситуацией, темой беседы должно стать обсуждение личной встречи двух президентов с целью урегулирования украинского конфликта.

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Владимир Путин уже заявил, что Россия готова к диалогу с новой администрацией США, однако целью урегулирования «должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир».

21 января Трамп сообщил, что планирует встретиться с российским коллегой и уже ведет переговоры с Москвой, однако точной даты встречи не назвал. Президент США также добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов и хочет заключить сделку, чтобы завершить конфликт.

Как рассказал депутат Верховной рады Украины и глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, Киев может провести переговоры с командой президента США Дональда Трампа в начале февраля в Вашингтоне.

Как завершится конфликт?

Какой конкретно план для завершения конфликта будет реализовать Дональд Трамп и что он предложит России и Украине, пока неизвестно. В то же время портал Asia Times сообщает, что США могут предложить Москве «перемирие» по корейскому сценарию. Автор материала уточняет, что соглашение о перемирии, подобное корейскому, не соответствует целям РФ и, вероятно, не будет достигнуто, если ограничится прекращением огня.

Чем закончилась Корейская война? Война на Корейском полуострове завершилась перемирием, соглашение о котором было подписано 27 июля 1953 года. Оно включало в себя статьи:



— об определении демаркационной линии и создании двухкилометровой демилитаризованной зоны;



— о прекращении огня и отводе войск из демилитаризованной зоны в течение 72 часов, а также запрете на ввоз нового вооружения;



— о репатриации военнопленных;



— о созыве конференции заинтересованных сторон для переговоров о выводе из Кореи всех иностранных вооруженных сил и мирного урегулирования конфликта, которая должна была пройти в течение трех месяцев.



На данный момент официальный договор о мире между двумя Кореями так и не заключен.

«Военные цели России, как мы их понимаем, включают не только признание аннексированных территорий, но и демилитаризацию Украины и соглашение о том, что Украина не станет членом НАТО. Включает ли это гарантии безопасности с основными странами НАТО, неясно. Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — говорится в публикации.

Asia Times также пишет, что Россия ищет не перемирия, а всеобъемлющего соглашения с США и НАТО.

Идею о том, что украинский конфликт может закончиться по корейскому сценарию, еще в 2023 году высказывал журналист испанской El País Кристиан Сегура. Россия и Украина при этом неоднократно заявляли о том, что не хотят замораживать конфликт.

Что же касается плана Трампа, то в изначальной версии, автором которой был в том числе спецпосланник Кит Келлог, предполагалось, что США и другие страны — члены НАТО должны будут на продолжительное время отложить вступление Украины в альянс, чтобы склонить Россию к переговорам. В случае отказа Москву предупредят, что Вашингтон «даст украинцам все необходимое», чтобы закончить конфликт на поле боя. Киев же лишат военной помощи, если он не согласится на диалог.

Ранее Дональд Трамп повторил эту позицию. Он заявил, что у России будут «большие проблемы», если Владимир Путин не согласится на сделку. В том числе, по словам президента США, Вашингтон может усилить санкции против РФ.

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В Киеве при этом все еще надеются, что заключить сделку не получится. По мнению советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, Трампу после разговора с Путиным «станет понятно, что с РФ, по крайней мере путинских времен, нет смысла договариваться о чем-то». И тогда, как считает Подоляк, президент США может захотеть «добавить способности Украине нанести милитаристские поражения России на тех или иных направлениях».