«Есть еще полдня»: Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и предрек проблемы Путину

Дональд Трамп вступил в должность президента и подписал указ о приостановке на три месяца всех программ помощи иностранным государствам, отметив, что США потратили на Украину на $200 млрд больше, чем НАТО. Он заявил, что у него есть еще полдня для урегулирования украинского кризиса, а у России будут проблемы, если Путин не пойдет на сделку. Макрон уверен, что конфликт быстро не закончится, поэтому призвал помогать Киеву и дать ему гарантии безопасности.

20 января президент США Дональд Трамп вступил в должность. Он сразу подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ помощи другим государствам со стороны США, в том числе Украине, с целью определения их соответствия целям его политики, сообщило агентство AP.

В данный момент нет списка конкретных программ, на которые повлияет указ, поскольку финансирование уже выделено для многих из них, то есть деньги либо положено израсходовать, либо они уже были израсходованы. В документе сказано, что «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям». Трамп заявил, что в дальнейшем США не будут предоставлять иностранным государствам помощь, если она не соответствует внешней политике президента.

По словам госсекретаря США Марка Рубио, каждая финансируемая программа должна быть оправдана ответами на три вопроса: «Делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?»

Сейчас США больше всего финансово помогают Израилю, Египту и Иордании. Эти страны вряд ли столкнутся с резкими сокращениями помощи, поскольку им предоставили долгосрочные пакеты, которые в том числе регулируются договорными обязательствами. Трамп может также сократить финансирование различных миротворческих организаций, например, ООН, однако частично это уже было сделано во время его прошлого срока. Администрация прошлого президента США Джо Байдена позаботилась, чтобы Украина получила все обещанное во время его правления. В целом, иностранная помощь обычно составляет примерно 1% от всего бюджета США, однако для Киева выделили большие суммы.

На Украине решение нового президента США назвали вызовом для страны.

«Для нас этот вызов очень большой, потому что это 90 дней», — заявил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко в интервью изданию «Новости.LIVE».

По словам депутата, на данный момент нет точного понимания, будет ли указ распространяться на все проекты. Тарасенко добавил, что представители проекта Агентства США по международному развитию и международной некоммерческой организации IREX уверили, что на ближайшие три месяца финансирования достаточно.

Есть еще полдня

В свой первый день в должности президента Трамп прокомментировал свое предвыборное обещание завершить конфликт на Украине за сутки:

«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть».

Президент сделал такое заявление, когда в центральной России и на Украине было раннее утро.

Трамп также добавил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «как можно быстрее». Он намекнул, что во время личного разговора желает обсудить возможные сроки завершения конфликта.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку <...>. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — отметил Трамп, добавив, что действия Путина «разрушают» Россию, пока не заключена сделка.

Российский лидер во время заседания Совета безопасности 20 января обозначил, что РФ открыта к диалогу с США, но нужно «устранить первопричины кризиса, о которых много раз говорили». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что команда Трампа все еще не вышла на контакт с российской администрацией, а подготовка телефонного разговора двух лидеров не ведется.

Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, сохранит ли он антироссийские санкции, заявив, что больше предпочитает пошлины. При этом Трамп добавил, что США потратили на поддержку Украины на $200 млрд больше других стран НАТО .

И Россия, и Украина готовы к проведению переговоров, но у участников конфликта кардинально отличается представление о его урегулировании. Тем не менее Рубио продолжает утверждать, что урегулирование «произойдет почти немедленно».

До инаугурации Трампа несколько часов. А сколько до переговоров с Путиным? Избранный президент Дональд Трамп, чья инаугурация пройдет уже сегодня, 20 января, поручил организовать... 20 января 15:53

«Ни завтра, ни послезавтра»

С оптимизмом новой американской администрации не согласен президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, украинский кризис не закончится «ни завтра, ни послезавтра». Он призвал дать Украине средства для выживания, чтобы страна смогла вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. По словам Макрона, «задача завтрашнего дня» — дать Киеву гарантии, что на территории страны больше не будет военных конфликтов.

«Не может быть мира и безопасности в Европе без европейцев и без переговоров между ними», — сказал Макрон, цитирует BFMTV.