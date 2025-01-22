В офисе Зеленского поделились ожиданиями от переговоров Путина и Трампа

Подоляк понадеялся, что после разговора с Путиным Трамп не будет договариваться

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк понадеялся, что Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным не захочет договариваться, и начнет вооружать Киев. Его слова приводит УНИАН.

«Очевидно, когда Трамп поговорит с Путиным, здесь нет разницы, это будет формат телефонного разговора, или какой-то другой формат, в этот момент для него станет понятно, что с РФ по крайней мере путинских времен, нет смысла договариваться о чем-то», — сказал Подоляк.

Он понадеялся, что в ответ Трамп захочет «добавить способности Украине нанести милитаристские поражения России на тех или иных направлениях». Подоляк считает, что Трамп должен разрешить увеличить или масштабировать удары по российской территории.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам политика, он поймет возможные сроки завершения конфликта только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который может состояться уже «очень скоро».

В то же время президент США во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский поприветствовал возможное расширение США за счет России.