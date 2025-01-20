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Путин заявил о готовности к диалогу с администрацией США

Путин: Россия открыта для диалога с новой администрацией США

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с новой администрацией США. Об этом он заявил на совещании Совбеза РФ, его слова публикует Кремль.

«Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир», — сказал Путин.

Мир должен существовать на основе законных интересов всех народов, проживающих на территории конфликта. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией США.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, которая состоится в полдень по местному времени (20:00 мск) 20 января. Темой обсуждения лидеров двух стран станет окончание конфликта на Украине. На данный момент точная дата проведения телефонного разговора неизвестна.

Ранее Путин обсудил с Совбезом инаугурацию избранного президента США.

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