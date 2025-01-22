Стало известно, что США могут предложить России по конфликту на Украине

Соединенные Штаты могут предложить России «перемирие» на Украине по корейскому сценарию, однако оно вряд ли будет соответствовать интересам Москвы. Об этом пишет Asia Times.

По мнению автора, соглашение о перемирии, подобное корейскому, не соответствует целям России и, вероятно, не может быть достигнуто, если ограничится прекращением огня.

«Военные цели России, как мы их понимаем, включают не только признание аннексированных территорий, но и демилитаризацию Украины и соглашение о том, что Украина не станет членом НАТО. Включает ли это гарантии безопасности с основными странами НАТО, неясно. Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Россия ищет не перемирия, а всеобъемлющего соглашения с США и НАТО. Издание затруднилось ответить, чем закончится идея о корейском сценарии перемирия между сторонами, однако заметило, что президент США Дональд Трамп намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. В то же время автор предполагает, что, если Трамп выдвинет идею о перемирии, «русские потребуют значительно больше».

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам политика, он поймет возможные сроки завершения конфликта только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который может состояться уже «очень скоро».

В то же время президент США во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Украине дали совет Зеленскому по отношениям с Трампом.