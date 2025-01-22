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Стало известно, что США могут предложить России по конфликту на Украине

AT: США могут предложить России перемирие на Украине по корейскому сценарию
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Kevin Lamarque/Reuters

Соединенные Штаты могут предложить России «перемирие» на Украине по корейскому сценарию, однако оно вряд ли будет соответствовать интересам Москвы. Об этом пишет Asia Times.

По мнению автора, соглашение о перемирии, подобное корейскому, не соответствует целям России и, вероятно, не может быть достигнуто, если ограничится прекращением огня.

«Военные цели России, как мы их понимаем, включают не только признание аннексированных территорий, но и демилитаризацию Украины и соглашение о том, что Украина не станет членом НАТО. Включает ли это гарантии безопасности с основными странами НАТО, неясно. Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Россия ищет не перемирия, а всеобъемлющего соглашения с США и НАТО. Издание затруднилось ответить, чем закончится идея о корейском сценарии перемирия между сторонами, однако заметило, что президент США Дональд Трамп намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. В то же время автор предполагает, что, если Трамп выдвинет идею о перемирии, «русские потребуют значительно больше».

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам политика, он поймет возможные сроки завершения конфликта только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который может состояться уже «очень скоро».

В то же время президент США во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее на Украине дали совет Зеленскому по отношениям с Трампом.

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