Санкции или диалог: Трамп снова заявил о готовности встретиться с Путиным

Дональд Трамп заявил, что США могут усилить санкции против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта с Украиной. Президент США подчеркнул свою готовность к диалогу с Владимиром Путиным и отметил, что США продолжают изучать вопрос о поставках оружия Украине.

США могут усилить санкции против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию военного конфликта с Украиной. Об этом в беседе с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале.

«Звучит вероятно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что подобное развитие событий возможно. В то же время он добавил, что в скором времени планирует провести беседу с российским президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что готов встретиться с ним «в любое время», если Россия готова к этому.

Танго вдвоем

Размышляя о возможных шагах в направлении мирного урегулирования, Трамп выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на мир, но подчеркнул, что «для танго требуются двое». Он также напомнил, что Владимир Путин ранее также высказывал готовность завершить конфликт. Отвечая на вопрос о поставках оружия Киеву, Трамп сказал, что США продолжают рассматривать этот вопрос.

Говоря о боевых действиях, президент США в очередной раз заявил, что «война никогда не должна была начинаться», указав на некомпетентность предыдущей администрации США как одну из причин текущей эскалации. Он также отметил, что российский президент не уважал своего американского коллегу Джо Байдена.

«Он [Путин] не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — сказал он.

План Трампа

После вступления в должность Трамп дал понять, что продолжит экономическое давление на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по Украине. По данным Bloomberg, команда Трампа разрабатывает стратегию введения санкций против российского нефтяного сектора с целью давления на Москву. Эти меры рассматриваются как часть усилий по завершению конфликта на Украине.

Если в Белом доме сочтут, что конфликт близок к завершению, США могут предпринять определенные шаги в пользу нефтяного сектора России, проявив «жесты доброй воли».

Стратегия Трампа рассматривает два возможных сценария. В случае, если администрация будет считать, что военные действия на Украине близки к завершению, она может принять меры, направленные на смягчение санкций, такие как выдача генеральных лицензий для российских производителей или повышение ценового потолка на российскую нефть. Эти шаги могут быть сделаны с целью ускорить заключение мирного соглашения.

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С другой стороны, если ситуация покажется администрации Трампа неудовлетворительной, то он может выбрать более жесткий курс и усилить санкции. Это может включать ужесточение вторичных санкций против европейских и азиатских компаний, занимающихся покупкой российской нефти, включая крупных игроков из Китая и Индии. Некоторые источники издания утверждают, что Трамп может пойти на более радикальные меры, например, на вмешательство в работу танкеров, перевозящих российскую нефть.

Эта стратегия пока находится на ранней стадии разработки, и многое будет зависеть от решения самого президента. В обсуждении принимают участие его советники, а также представители аналитических центров, близких к его политической линии. Bloomberg пишет, что в конечном счете от позиции Трампа зависит, какой из двух вариантов — смягчение или усиление санкций — окажется основным в его политике в отношении России и Украины.