В Раде высказались о сроках переговоров Украины и команды Трампа

Депутат Рады Арахамия: в феврале могут пройти переговоры Киева и команды Трампа

Украина может провести переговоры с командой президента США Дональда Трампа в начале февраля в Вашингтоне. Об этом заявил депутат Верховной рады и глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает агентство «РБК-Украина».

По его словам, в начале следующего месяца в столице Соединенных Штатов пройдет «Украинская неделя».

«Я думаю, что там на самом деле будут происходить основные процессы и переговоры с новой командой Трампа», — сказал парламентарий.

По информации агентства, в рамках «Украинской недели» в Вашингтоне запланированы различные мероприятия, включая тематические форумы, круглые столы и встречи.

20 января Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам политика, он поймет возможные сроки завершения конфликта только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который может состояться уже «очень скоро».

Ранее на Украине дали совет Зеленскому по отношениям с Трампом.