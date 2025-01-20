До инаугурации Трампа несколько часов. А сколько до переговоров с Путиным?

Избранный президент Дональд Трамп, чья инаугурация пройдет уже сегодня, 20 января, поручил организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает CNN. Темой беседы станет урегулирование конфликта на Украине: Трамп неоднократно обещал сделать это и до, и после выборов. Близкие к Кремлю источники подтверждают подготовку к беседе, но отмечают, что о личной встрече пока говорить не приходится — в частности, из-за того, что местом первого официального визита Трампа, скорее всего, станет Китай.

Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после его инаугурации. С таким утверждением выступила американская телекомпания CNN.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне на Украине», — говорится в публикации.

CNN напоминает, что хотя Трамп многократно обещал положить конец конфликту за один день, в реальности ничто не указывает на то, что это обещание может быть исполнено: военные действия продолжаются, а о планах администрации нового президента США до сих пор почти ничего неизвестно.

При этом сам факт переговоров американского и российского лидеров станет резким отходом от политики президента США Джо Байдена, который принципиально не разговаривал с Путиным почти три года — опасаясь, как пишет CNN, что «любой разговор может быть полезен для разрешения конфликта».

Трамп смотрит на это иначе. Ссылаясь на мнение человека, знакомого с его взглядами, CNN отмечает, что «прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно для поиска решения, которое положит конец войне».

Что говорят в России

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев со ссылкой на источники в Кремле и МИД РФ заявил, что возможная встреча президентов Путина и Трампа состоится не раньше марта .

«Как сообщают мне источники из Кремля и МИД РФ, которые по роду деятельности должны быть вовлечены в подготовку саммита президентов РФ и США, перед личной встречей главы государств должны сначала провести телефонный разговор, после чего, возможно, будут даны указания к подготовке встречи», — сообщил в своем Telegram-канале Юнашев.

По словам журналиста, «до личной встречи Путина и Трампа на самом деле далеко», так как «сначала Трамп должен нанести свой первый официальный визит», а западные СМИ уже предположили, что это будет основной соперник США — Китай. Рассуждения о времени и месте встречи президентов России и США будут возможны лишь после этого.

По мнению эксперта по внешней политике из Высшей школы экономики в Москве Дмитрия Суслова, для встречи Путина и Трампа потребуется большая подготовительная работа.

«Контуры любой возможной сделки должны быть тщательно проработаны рабочими группами на более низких уровнях, и я бы не стал недооценивать, насколько это будет сложно», — пояснил он в комментарии для Сhristian Science Monitor.

Чем дальше переговоры — тем хуже ситуация

Бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон в интервью Politico высказал опасения, что продолжение военных действий на Украине может стать «ловушкой» для избранного президента.

«Если мы не будем осторожны, это превратится во «Вьетнам» (Имеется в виду долгая и неуспешная для США война во Вьетнаме в 1964–1973 гг., закончившаяся поражением и выводом американских войск. — Ред.) Трампа. То же самое случилось с [президентом] Ричардом Никсоном. [Вьетнамская война] вошла в историю как его война, а не война [президента] Линдона Джонсона», — сказал Бэннон.

По его мнению, задержка в начале переговоров «усилит риск того, что США будут втянуты в войну, которую невозможно выиграть» и которая не отвечает национальным интересам Америки.

Бэннон заявил, что Трамп должен разъяснить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что «в городе появился новый шериф, и мы собираемся заключить сделку, и мы собираемся сделать это быстро».

Газета The New York Times в одной из критически настроенных по отношению к Трампу статей говорит о «давней симпатии Трампа к Путину» и делает вывод, что «любое соглашение [о мире] будет выгодно Москве».

В статье упоминается, что избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс «предложил оставить России 20% территории Украины, которые она захватила в результате агрессии, и заставить Украину принять нейтралитет, а не сближаться с Западом».

В свою очередь, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Уотц в эфире CBS заявил: «Президент Трамп ясно дал понять: эта война должна прекратиться. Я думаю, все должны с этим согласиться».

Накануне своей инаугурации Трамп подтвердил эти планы. «Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну <...> Мы к ней близки», — отметил он в ходе встречи со сторонниками на сцене Capital One Arena в центре Вашингтона (трансляция велась NBC News).