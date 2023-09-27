Конфликту на Украине предрекают «корейский сценарий». Москва и Киев против

Издание El País написало о большой вероятности окончания конфликта на Украине по «корейскому сценарию». Несмотря на мнения экспертов, в Киеве, Москве и НАТО против такого развития событий. «Газета.Ru» рассказывает, что может означать «корейский сценарий» для Украины и России.

Журналист Кристиан Сегура считает, что тупиковая ситуация на украинском фронте заставляет все больше склоняться к корейскому сценарию по разрешению конфликта на Украине – прекращению боевых действий и разделению государства на две части. Об этом он написал в колонке для издания El País.

По его словам, когда боевые действия прекратятся, часть Украины войдет в западный блок, а другая останется под контролем России.

Чем закончилась Корейская война Война на Корейском полуострове завершилась перемирием, которое было подписано 27 июля 1953 года между Северной Кореей (поддерживаемой СССР и Китаем) и Южной Кореей (поддерживаемой США и другими западными союзниками). Граница между двумя Кореями была установлена вдоль 38-й параллели. Читать дальше

Мнение экспертов

Сегура перечисляет экспертов, которые, по его мнению, согласны с тезисом о том, что корейский вариант может подойти для Украины. Один из них — западный специалист по русскому ХХ веку, академик Стэнфордского университета и Института Гувера Стивен Коткин. Он задается вопросом о том, для чего Киеву Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Он сомневается, что их получится вернуть при помощи военных ресурсов. Кроме того, непонятно, что делать с россиянами, которые там живут.

«У Южной Кореи нет всей территории (в довоенных границах. – «Газета.Ru»), но у нее есть безопасность после перемирия. Это несовершенный выход, потому что многие семьи были разделены, однако теперь Южная Корея — одно из самых процветающих обществ в мире. Украина может пойти по этому пути», — считает Коткин.

В пользу корейского сценария высказывался американский военный аналитик Картер Малкасян. В дебатах, организованных 8 сентября радио NPR, он сказал, что «корейская модель перемирия может быть лучшим вариантом, хотя ничто не гарантирует ее успеха».

Идея витает в воздухе

Идея о разделе Украины по «корейскому сценарию» не нова. Еще в июле прошлого года об этом говорил бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис:

«Ситуация развивается в сторону того, как окончилась Корейская война. То есть дело идет к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся вражде, своего рода замороженному конфликту».

Эксперт прогнозировал, что на такой сценарий уйдет не более четырех — шести месяцев ( прошло 14. — «Газета.Ru»).

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в январе этого года утверждал, что российское руководство может предложить Украине «корейский сценарий».

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель (неофициальное название границы, разделяющей КНДР и Южную Корею. – «Газета.Ru»). Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, который они могут нам предлагать — это «38-я параллель», — заявил чиновник в эфире телемарафона «Единые новости».

Позиция Москвы и Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сообщения не соответствующими действительности:

«Оно (сообщение. — «Газета.Ru») несправедливо. Никто об этом не говорит. Это — очередная утка».

В феврале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев исключил такое развитие событий.

«Понятно, что разговоры про «корейский сценарий» — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея.

И еще — как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Позднее сам секретарь СНБО Данилов отвергал возможность «корейского сценария»: «Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев».

Зеленский в интервью Би-би-си тоже подчеркнул, что его страна не готова замораживать военный конфликт. Его точку зрения разделяют в НАТО.