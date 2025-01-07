В Канаде ответили на предложение Трампа о включении страны в состав США

Премьер-министр Канады ответил на предложение избранного президента США Дональда Трампа включить страну в состав Штатов. Об этом он заявил в соцсети X.
«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — заявил он.
Трюдо добавил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.
6 января Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил его стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.
По словам Трампа, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.
6 января Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя партии.
Ранее Медведев предрек смену владельца у Британии, Канады и Панамского канала.