Данию призвали отказаться от Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Данию отказаться от острова Гренландия в пользу США. Его слова во время выступления в резиденции Мар-а-Лаго цитирует РИА Новости.

«Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался», — рассказал Трамп.

По его словам, Дания как союзница США должна уступить остров Вашингтону во имя защиты «свободного мира». Трамп отметил, что на острове проживают порядка 45 тыс. человек, которые сами толком не знают, имеет ли Дания законное право на владение территорией. Он подчеркнул, что Россия и Китай усилили свое влияние в Арктическом регионе. Избранный лидер добавил, что корабли российской и китайской стороны повсюду и для их обнаружения не нужны бинокли.

До этого Трамп заявил, что намерен вернуть Панамский канал под контроль США.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в США прокомментировали заявления Трампа о Гренландии и Панамском канале.