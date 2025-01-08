Панама ответила Трампу на слова о контроле США над Панамским каналом

Суверенитет Панамы над Панамским каналом не обсуждается на фоне намерений избранного президента США Дональда Трампа взять его под контроль. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес, передает CNN.
«Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению … Миссия нашего канала — служить человечеству и его торговле», — подчеркнул он.
Глава МИД добавил, что канал контролируют только панамцы «и так будет и впредь».
7 января Трамп заявил, что начал переговоры с представителями Панамы по вопросу перехода Панамского канала под контроль США.
По словам Трампа, панамские власти берут с властей США большую плату за военно-морские силы, чем за корабли других государств.
Избранный лидер подчеркнул, что Панама нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи передачи Вашингтоном контроля над каналом.
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