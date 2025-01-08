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Панама ответила Трампу на слова о контроле США над Панамским каналом

МИД Панамы: суверенитет над Панамским каналом не обсуждается
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realDonaldTrump/X

Суверенитет Панамы над Панамским каналом не обсуждается на фоне намерений избранного президента США Дональда Трампа взять его под контроль. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес, передает CNN.

«Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению … Миссия нашего канала — служить человечеству и его торговле», — подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что канал контролируют только панамцы «и так будет и впредь».

7 января Трамп заявил, что начал переговоры с представителями Панамы по вопросу перехода Панамского канала под контроль США.

По словам Трампа, панамские власти берут с властей США большую плату за военно-морские силы, чем за корабли других государств.

Избранный лидер подчеркнул, что Панама нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи передачи Вашингтоном контроля над каналом.

Ранее в Германии раскрыли, как Трамп планирует сделать США снова великими.

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