«Президент настроен на 100% серьезно». Трамп хочет купить Гренландию и вернуть Панамский канал

Избранный президент Дональд Трамп вновь выдвинул идею покупки Гренландии, что может стать крупнейшим территориальным приобретением в истории США. Однако инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением, как со стороны Дании, которой принадлежит остров, так и властей Гренландии. Кроме того, Трамп хочет вернуть Панамский канал, который был передан Панаме почти полвека назад.

Дональд Трамп возобновил попытки купить Гренландию, крупнейший остров мира, заявив о его стратегической важности для национальной безопасности США. В поддержку этого плана Трамп выдвинул соучредителя PayPal Кена Ховери кандидатом на пост посла США в Дании, которая уже более трех веков контролирует остров. По словам Трампа, «владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью для свободы во всем мире».

Гренландия, площадь которой составляет более 2 млн кв. км, не только превышает территорию, купленную США у Франции в 1803 году в рамках сделки по Луизиане, но и более чем вдвое больше аннексии Техаса в 1845 году. Этот шаг также превосходит покупку Аляски в 1867 году.

Идея приобретения Гренландии впервые была озвучена Трампом в 2019 году, но встретила категорический отказ со стороны датских и гренландских властей. Однако источники в администрации Трампа утверждают, что в последний год его первого президентского срока обсуждение проекта активизировалось: Белый дом и министерство финансов начали прорабатывать финансовые и дипломатические аспекты сделки. Бывший чиновник минфина Томас Дэнс рассказал The New York Post, что обсуждения шли вплоть до последних дней администрации Трампа, а переходный процесс в Белом доме не позволил завершить работу.

Экономические перспективы Гренландии

Большинство из 56 тыс. жителей Гренландии — инуиты, проживающие в условиях экономической зависимости от Дании. Ежегодный грант в размере $500 млн составляет около 20% ВВП острова и половину государственного бюджета.

По мнению экспертов, США могли бы предложить Гренландии улучшение экономической ситуации и большую автономию.

Томас Дэнс отмечает: «Гренландцы богаты активами, но бедны деньгами — они как бы заморожены на месте».

Администрация Трампа планировала представить местным жителям план по развитию острова, включая поддержку самоуправления. После этого могло бы состояться голосование, ратифицированное парламентом Дании.

Тем не менее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил: «Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не продадимся».

Возможные модели интеграции

Эксперты считают, что если это и возможно, то наиболее реалистичный сценарий — подписание договора о свободной ассоциации, как в случае с тихоокеанскими государствами Палау, Маршалловыми Островами и Микронезией. Эти страны имеют места в ООН, но зависят от США в экономическом и военном плане. Однако остается открытым вопрос, будет ли Гренландия считаться независимой или получит статус более интегрированной территории.

«Каждое такое соглашение разрабатывается индивидуально», — сказал Дэнс.

Он также указывает на возможность усиления присутствия США в Арктике, что могло бы укрепить их геополитические позиции.

Новые амбиции Трампа

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Кроме Гренландии, Трамп выразил желание вернуть Панамский канал, переданный Панаме в 1979 году. Он считает нынешние сборы за судоходство чрезмерными, а также обеспокоен возможным влиянием Китая на регион.

Президент Панамы уже отверг эту идею, но союзники Трампа уверены в его серьезности.

За последний век Соединенные Штаты не предпринимали масштабных территориальных приобретений. Последняя крупная сделка — покупка Американских Виргинских островов у Дании в 1917 году за $25 млн. Теперь Трамп стремится возродить традицию территориальной экспансии, видя в этом важное историческое наследие.

«Президент настроен на 100% серьезно», — заявил источник, близкий к Трампу.

Другой собеседник подчеркнул, что Трамп восхищается экспансионистами прошлого, такими как Томас Джефферсон и Джеймс Полк. «Империи, которые не растут, начинают рушиться», — добавил источник.