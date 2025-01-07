Трамп заявил, что намерен вернуть Панамский канал под контроль США

Избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что начал переговоры с представителями Панамы по вопросу перехода Панамского канала под контроль США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они смеются над нами, потому что думают, что мы глупы, но мы больше не глупы. Панамский канал обсуждается с ними прямо сейчас», — заявил он.

По словам Трампа, панамские власти берут с властей США большую плату за военно-морские силы, чем за корабли других государств. Избранный лидер подчеркнул, что Панама нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи передачи Вашингтоном контроля над каналом.

До этого газета The Washington Post писала, что заявления Трампа о присоединении Гренландии и Канады, а также контроле над Панамским каналом являются частью обширной стратегии против России и Китая. По данным издания, избранный лидер размышлял о захвате Гренландии, «шумно рассуждал» о возвращении Панамского канала под контроль Америки и предлагал сделать Канаду 51-м штатом.

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