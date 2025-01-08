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Захарова оценила слова Трампа о переходе Гренландии и Канады в состав США

Захарова отреагировала на слова Трампа о Гренландии и Канаде
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления избранного американского президента Дональда Трампа относительно Гренландии и Канады, напомнила, что он пока не вступил на пост президента США. Ее слова приводит радио Sputnik.

«Мне кажется, это надо ему вопросы задать, давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность. На сегодняшний момент, это все-таки нужно рассматривать с этого угла», — заявила она.

По словам Захаровой, оценивать и разбирать высказывания избранного лидера можно будет лишь после того, как Трамп будет говорить от лица жителей США. Она добавила, что данные заявления — «обратные пасы» того, что было сказано в адрес политика.

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. По его словам, на острове проживают порядка 45 тыс. человек, которые сами толком не знают, имеет ли Дания законное право на владение территорией.

Ранее Трамп заявил, что «понимает чувства России».

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