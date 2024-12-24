«Мы не продаемся». Трампу опять не отдают Гренландию

Избранный президент США Дональд Трамп снова заявил о своем желании взять под контроль Гренландию. В ответ местные власти подчеркнули, что самый большой остров на планете принадлежит им и не продается. В первый свой президентский срок республиканец уже предлагал взять Гренландию в аренду за $600 млн в год.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отказался передавать остров США и заявил, что Гренландия не продается.

«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — заявил премьер в ответ на предложение победителя президентской гонки в США Дональда Трампа купить остров.

Гренландия — самый большой остров на планете. Более 80% территории покрыто льдом, а население составляет около 60 тыс. человек. На острове есть месторождения нефти, урана и редкоземельных металлов. Кратчайший путь из Европы в Северную Америку лежит через Гренландию.

«Абсолютная необходимость»

Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтону необходимо установить контроль над Гренландией, которая сейчас входит в состав Дании.

«Для целей национальной безопасности и свободы по всему миру Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью», — отметил политик.

Одновременно он выдвинул предпринимателя Кена Хоури на должность посла в Дании. «Кен — всемирно известный предприниматель, инвестор и государственный служащий, блестяще служивший нашей стране во время моего первого срока на посту посла США в Швеции», — пояснил он.

Во время своего первого президентского срока Трамп предлагал купить остров у датских властей. В Копенгагене назвали идею «абсурдной» и подчеркнули, что Гренландия не продается.

Трамп в свою очередь посчитал такую реакцию «неприятной и саркастичной» и даже отменил поездку в Данию. Он подчеркнул, что тогдашний датский премьер Метте Фредериксен, обращаясь к США, была груба. «Вы не имеете права таким образом говорить с Соединенными Штатами, по крайней мере при мне. Все, что ей нужно было сказать: «Нет, нас это не интересует», — заявил республиканец.

Сумма, которую Трамп готов был платить за Гренландию, составляла $600 млн в год. Политик в интервью указывал, что Дания «теряет почти $700 млн в год», субсидируя Гренландию.

По информации издания The Washington Post, сумма была высчитана исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание Гренландии, имеющей статус автономии. Длительность предполагаемой аренды не уточнялась.

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В Вашингтоне надеялись приобрести остров несколько раз. 33-й президент США Гарри Трумэн в 1946 году предлагал властям Дании $100 млн за Гренландию, однако те тоже отказали. Также известно, что в 1876 году Государственный департамент США также изучал вопрос покупки Гренландии и Исландии.

Территориальные амбиции Трампа

После победы на последних президентских выборах в США Трамп успел не только заявить о намерениях купить Гренландию, но и предложить Канаде стать 51-м американским штатом. Об этом он заявил в шутку в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Трамп предложил ввести пошлину 25% на все товары из Канады и Мексики, на что премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что это «убьет канадскую экономику».

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«То есть ваша страна не сможет выжить, если она не обдерет США на сумму $100 млрд?» — ответил республиканец, добавив, что Трюдо может стать губернатором нового американского штата.

Также политик-миллиардер рассказал, что хотел бы забрать у Панамы Панамский канал, так как тарифы за проход американских судов по каналу слишком высокие.

«Плата, взимаемая Панамой, смехотворна и крайне несправедлива. Этот полный грабеж нашей страны будет немедленно прекращен», — пригрозил он.