Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты с шпионским спутником «Маллигён-1», 2 декабря 2023 года

КНДР предостерегла от атак на свой спутник-разведчик. Он уже шлет снимки военных объектов США КНДР будет считать объявлением войны вмешательство в работу ее спутника

КНДР расценит иностранное вмешательство в работу своих спутников как объявление войны, предупредило Минобороны республики. По заявлению ведомства, представитель Космических сил США намекал на возможные атаки на недавно запущенный северокорейский спутник-разведчик. Кто выступил с такими угрозами, не уточняется. CNN утверждает, что подобных комментариев от официальных лиц США не было.

Любое иностранное вмешательство в работу своих спутников Северной Кореи будет расценивать как объявление войны. Об этом предупредил представитель Минобороны КНДР, его заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В документе говорится, что недавно некое «заинтересованное лицо» из командования Космических сил США намекнуло на проведение военной атаки на недавно запущенный спутник-разведчик КНДР. Офицер якобы заявил, что с помощью разных «обратимых и необратимых методов» можно ослабить способность Северной Кореи использовать космическое пространство.

В Минобороны КНДР обратили внимание на заявления военных экспертов США о том, что американские Космические силы могут не только физически уничтожить северокорейские спутники, но и нанести урон наземным станциям управления, используя системы радиопомех и распространяя вирусы в киберпространстве.

«Вызывающую тревогу враждебную позицию Космических сил США в отношении спутника-разведчика КНДР ни в коем случае нельзя обойти молчанием, такая позиция буквально является вызовом суверенитету нашего государства, точнее объявлением войны КНДР», — говорится в заявлении.

В Минобороны Северной Кореи сослались на международные договоренности, в соответствии с которыми запущенные в космос предметы находятся в юрисдикции запустившего их государства, что делает новый спутник частью суверенных территорий КНДР.

«Если наш разведывательный спутник США рассматривают как «военную угрозу», которую нужно устранить, то и многочисленные американские спутники, которые постоянно бродят в небе над Корейским полуостровом, наблюдая за нашими ключевыми стратегическими объектами, должны стать приоритетной целью для уничтожения нашими вооруженными силами», — заявили в Пхеньяне.

В оборонном ведомстве Северной Кореи считают, что запуск спутника КНДР отчетливо показал «разбойническую сущность США». Страна, считают в Пхеньяне, «обнаружила истинное лицо главаря зла, пытающегося осуществлять амбиции мировой гегемонии, превратив космическое пространство – общее достояние человечества – в поле войны».

А были ли угрозы?

В своем заявлении Минобороны Кореи не называет имени и должности «заинтересованного лица», грозившего спутнику КНДР.

«Неясно, кем может быть этот американский чиновник. CNN не удалось найти или подтвердить ни один подобный комментарий, сделанный кем-либо из официальных лиц США в последнее время», — говорится в материале CNN.

Не удалось найти таких угроз и корреспонденту «Газеты.Ru».

Теперь КНДР все видит

21 ноября Северная Корея запустила свой первый спутник-разведчик «Манлигён-1». Старт был произведен на космодроме Сохэ (провинция Пхёнан-Пукто) на западе КНДР, неподалеку от границы с Китаем. За запуском наблюдал глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщало ЦТАК, ракета-носитель «Чхоллима-1» нормально пролетела по намеченной траектории и точно вывела спутник на орбиту.

«Запуск спутника-разведчика, который является закономерным правом КНДР на укрепление права на самооборону, внесет весомый вклад в повышение готовности Вооруженных сил Республики к войне в соответствии с обстановкой безопасности, сложившейся перед страной и вокруг нее из-за весьма опасных военных акций врагов», — говорится в сообщении агентства.

Запустить «Манлигён-1» удалось с третьей попытки. Две предыдущие — в мае и августе — окончились неудачно.

28 ноября ЦТАК сообщило, что северокорейский спутник сделал снимки важных объектов: Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, авиабазы США Андерсен на острове Гуам, военно-морской базы Норфолк, судоверфи Ньюпорт Ньюс и аэродрома в штате Вирджиния (США), а также Рима.

«Госсекретарь [США Энтони Блинкен] и министры [иностранных дел Южной Кореи и Японии] решительно осудили этот запуск за его дестабилизирующее воздействие на регион. Стороны продолжат интенсивные трехсторонние консультации в ответ на безответственные и противоправные действия КНДР», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.