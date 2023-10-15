«США провоцируют». На Корейском полуострове вырос риск ядерного конфликта

Американская подводная лодка с баллистическими ракетами USS Kentucky на военно-морской базе Пусан, Южная Корея, 2023 год

Российский МИД заявил о возросшем риске ядерного конфликта на Корейском полуострове. Ситуацию обостряют Соединенные Штаты, направившие в регион атомную подлодку, стратегического бомбардировщика и атомную авианосную ударную группу, отметил посол по особым поручениям дипведомства Олег Бурмистров. Минобороны КНДР в августе обвинило США во враждебной политике и эскалации в ядерной сфере, а также пригрозило нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее.

Соединенные Штаты наращивают военную активность на Корейском полуострове, что резко увеличивает риск ядерного конфликта в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом «ядерном конфликте» ярко иллюстрирует резко возросшие риски, которые провоцируются США путем стягивания к полуострову средств стратегического потенциала», — сказал он в интервью РИА Новости.

Так дипломат прокомментировал слова министра обороны КНДР Кан Сун Нама, обвинившего Вашингтон во «враждебной политике» по отношению к Пхеньяну из-за переброски в регион атомной подлодки Kentucky с баллистическими ракетами в ядерном оснащении, полетов над Японским морем стратегических бомбардировщиков и «участившихся визитов» атомных авианосных ударных групп. В августе Кан сказал, что вопрос не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, «кто и когда ее начнет».

«Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского «ядерного зонтика» в случае военного конфликта с КНДР», — разделили беспокойство Пхеньяна в российском дипведомстве.

Переговорный процесс

Бурмистров отметил, что переговорный процесс «оказался в тупике» без каких-либо обозримых перспектив выхода из него, а Северная Корея в такой ситуации вынуждена принимать «меры по защите суверенитета».

«Что касается российско-китайских инициатив, включая дорожную карту и план действий комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, а также проект политико-гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН, то эти документы не утратили своей актуальности», — констатировал дипломат, указав, что американская сторона «отвергает» их.

Несколькими днями ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что ситуация на Корейском полуострове вызывает крайнюю обеспокоенность.

«То, что происходит на Корейском полуострове, нас в значительной степени тревожит, потому что тенденции, к сожалению, не очень оптимистичные в силу той линии, которую выбрали Соединенные Штаты», — подчеркнул Руденко, выразив сожаление, что «решение корейской ядерной проблемы только отдаляется».

Угрозы КНДР

13 октября Пхеньян пригрозил нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее и назвал «военной провокацией» переброску американских ядерных стратегических средств в регион.

«Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него», — говорилось в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

На этой неделе в южнокорейский порт Пусан прибыли атомный авианосец USS Ronald Reagan, эсминец USS Shoup и еще несколько американских военных кораблей, принимавших участие в совместных с Южной Кореей и Японией учениях. Маневры проходили в международных водах к юго-востоку от острова Чеджудо.