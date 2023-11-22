Российские журналисты пострадали при обстреле в Запорожской области

Последствия удара по российским журналистам в Запорожской области (кадр из видео)

В Запорожской области пострадали журналисты телеканала «Россия-24». Их атаковал украинский дрон, один человек ранен и находится в больнице. Это не первый случай, когда под обстрелы ВСУ попадают российские журналисты. МИД России сообщал, что считает такие случаи целенаправленной атакой на корреспондентов.

Украинские военные сбросили 22 ноября на российскую съемочную группу осколочный боеприпас с дрона, сообщило Минобороны России в Telegram. Ранен корреспондент Борис Максудов, его отвезли в военный госпиталь. Сейчас жизнь журналиста вне опасности.

Сотрудники телеканала готовили в Запорожье материал об обстрелах региона со стороны ВСУ, уточнили военные.

Пострадавший журналист отмечал, что «чем ближе к фронту — тем больше человечности» в людях. «Самое ценное в зоне СВО (и одновременно обесцененное) — это человеческие жизни. И человеческие судьбы. Меня мало интересуют все эти пушки, орудия, танки, самолеты и прочее. Они меня с недавних пор пугают. С тех пор, как я своими глазами увидел, к чему они приводят», — написал корреспондент 11 ноября на своей странице во «ВКонтакте».

В начале ноября под удар ВСУ уже попадала группа сотрудников РИА Новости в Донецке, они также готовили репортаж об украинских обстрелах. Тогда никто не получил ранений.

Ранее, 31 октября украинская сторона обстреляла Донецк с использованием кассетных боеприпасов, пострадали сотрудники сразу трех СМИ: «Известий», ТАСС и телеканала «Звезда». Госпитализированы были трое корреспондентов, одному потребовалась операция. МИД России указывал, что ВСУ целенаправленно ударили по месту, где работали журналисты и спасатели.

«Украинские военные специально выждали паузу, чтобы гарантировать жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара», — подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

Киев атакует российских журналистов из чувства мести, заявил 22 ноября генеральный директор МИА »Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Это месть журналистам от бессилия. Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?» — передает слова Киселева РИА Новости.

Известный российский военкор Юрий Котенок отметил, что Украина нередко атакует журналистов. Некоторые российские корреспонденты, по его словам, в прифронтовой зоне даже специально не маркируют себя как прессу, чтобы не стать мишенью.

ООН отмечала, что осуждает атаки, при которых страдают журналисты. «Мы выступаем против любых нападений на представителей прессы», — резюмировал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать подобные случаи с пострадавшими при украинских обстрелах.