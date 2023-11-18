«Решительный протест». В МИД России отреагировали на чешские санкции против «Госзагрансобственности»

Временного поверенного в делах Чехии в России Чистецки вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Это реакция МИД России на санкции против предприятия по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность». Ограничения ввели 15 ноября. Кроме того, Прага запретила России распоряжаться всей принадлежащей ей в стране недвижимостью. В Москве пообещали зеркальный ответ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Правовой произвол

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии в России Йиржи Чистецки, сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства на своем сайте.

«17 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Й.Чистецки. <...> Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением Правительства Чехии от 15 ноября», — указали в пресс-службе.

Как уточняется в сообщении, чешскому дипломату «жестко указано на недопустимость правового произвола» в связи с внесением российского федерального предприятия по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность» в чешский санкционный список, а также «замораживанием» его активов и запретом на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии.

В МИД отметили, что российская сторона для защиты своих интересов задействует все способы, в том числе примет ответные меры в отношении чешских имущественных активов в России.

Недвижимость России в Чехии

Глава чешского МИД Ян Липавский 15 ноября на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) уведомил о внесении в национальный санкционный перечень российского федерального предприятия «Госзагрансобственность». По его словам, под запретом оказалась в том числе и сдача объектов недвижимости этого предприятия в аренду. «Любая коммерческая деятельность предприятия <...> отныне является незаконной», – сообщил он.

Одновременно премьер Чехии Петр Фиала заявил о решении властей запретить России распоряжаться всей принадлежащей ей в стране недвижимостью.

«Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено. Это означает, что Россия не сможет распоряжаться имуществом, принадлежащим российским государственным органам», — написал он в соцсети X, уточнив, что Москва не сможет продать или передать другим лицам это имущество.

Кроме того, по его словам, Прага запретила Москве использовать банковские счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости на территории республики.

Абсолютное недоумение

«Госзагрансобственность», как пишет агентство ТАСС, входит в структуру Управления делами президента России. Это предприятие управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России. Включив в список ограничительных мер, Прага заморозила все имущество, которым предприятие управляет в Чехии. 17 ноября агентство ČTK сообщило, что в Чехии опечатали около 70 объектов российской недвижимости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на следующий день после объявления новых чешских санкций заявила, что решение руководства Чехии против «Госзагрансобственности» является очередным антироссийским шагом, который подтверждает намерение Праги идти в русле конфронтации с Москвой. Она заявила, что действия Чехии, которая также обладает имуществом на территории России, не останутся без ответа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день назвал действия Праги противозаконными с точки зрения международного права. Официальный представитель Кремля также добавил, что антироссийская позиция Чехии «вызывает абсолютное недоумение», и не исключил, что Москва примет ответные меры.

Как отмечал 18 мая Липавский, у Чехии в России недвижимости в исключительной собственности нет. По его словам, здание посольства в Москве служит для целей дипмиссии и находится под дипломатической охраной.