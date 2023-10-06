«Неподобающий главе государства подход». В Баку обвинили Макрона во лжи

МИД Азербайджана назвал «примером лицемерия» заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Баку и Анкара отказались от участия в саммите в Гранаде. Там планировалась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном. В Баку предостерегли от попыток разговора с Азербайджаном с позиций силы. На полях саммита глава Европарламента Роберта Метсола выразила мнение, что Евросоюз не должен покупать газ у Азербайджана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

МИД Азербайджана назвал «примером лицемерия» заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Баку и Анкара отказались от участия во встрече Европейского политического сообщества в Гранаде.

Внешнеполитическое ведомство «решительно осудило и отвергло необоснованные обвинения».

«Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Распространение президентом Франции ложной информации по данному вопросу — неподобающий главе государства подход»,

— говорится в сообщении азербайджанского МИДа.

В ведомстве назвали недопустимыми попытки Франции преподать урок о правах меньшинств Азербайджану.

«Мы хотели бы напомнить французской стороне, призывающей оказать давление на Азербайджан, что говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо, — говорится в сообщении МИДа. — Вместо того, чтобы делать такие безответственные заявления, Франции было бы более выгодно положить конец коварной политике, направленной на поддержку и вооружение агрессивной Армении, которая препятствует миру и стабильности в регионе».

Макрон пообещал позвонить Алиеву

Ранее, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания), Макрон высказал «глубокое сожаление», что там отсутствовали президент Азербайджана Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы французского государства, это было их собственным выбором, и, вопреки слухам, Франция никоим образом не возражала против участия Эрдогана в консультациях.

«Сейчас не время для санкций [в отношении Азербайджана], — также сказал в Гренаде Макрон (цитата по ТАСС). — Они были бы контрпродуктивными и помешали бы наилучшим образом защитить территорию Армении и ее население. Сейчас время требовательности, ясности, [соблюдения] обязательств, в частности поддержки в военной форме, которую выбрала Франция. Но не время для санкций, потому что нам необходимо продолжать вести диалог с Азербайджаном».

Главная задача, по мнению Макрона, состоит в том, чтобы продолжать усилия Европы по привлечению президента Азербайджана Ильхама Алиева к переговорам. Поэтому президент Франции поддерживает посредническую роль Брюсселя.

«Я надеюсь, что будущая встреча состоится в Великобритании. И я сам, впрочем, позвоню Алиеву, потому что надо продолжать это давление (на Баку — «Газета.Ru»)», — пообещал президент Франции.

Глава Европарламента Роберта Метсола на полях неформального саммита ЕС в Гранаде заявила, что Евросоюз не должен покупать газ у Азербайджана, потому что республика теперь является ненадежным партнером после военных действий в Нагорном Карабахе.

«Мы не можем перейти от одного ненадежного партнера по энергетике к другому. Это наша позиция», — заявила Метсола.

Отказались ехать из-за «деструктивной позиции» Парижа

На полях прошедшего в испанской Гранаде саммита Европейского политического сообщества планировалась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

К ее участию планировалось привлечь Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главу Евросовета Шарля Мишеля. Азербайджан предложил пригласить президента Турции Эрдогана. Но затем Баку отказался от переговоров.

«Причина — деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров», — сказал дипломатический источник (цитата по «Интерфаксу»).

Тем временем стало известно, что Пашинян и Алиев приняли предложение провести трехсторонние переговоры при участии ЕС в Брюсселе.

«Я решил пригласить обоих лидеров в конце октября в Брюссель. Оба лидера согласились приехать на эту встречу в Брюссель. Мы намерены усердно работать, чтобы достичь прогресса в нормализации между Азербайджаном и Арменией»,

— сообщил в пятницу утром журналистам председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Резолюция не может повлиять на Азербайджан»

Накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию о необходимости пересмотра отношений между ЕС и Азербайджаном и введения санкций в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Никакая резолюция не может повлиять на Азербайджан», — заявил «Sputnik Ближнее зарубежье» азербайджанский депутат Самед Сеидов.

По его мнению, документ «будет выброшен на свалку истории».