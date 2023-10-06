«Неподобающий главе государства подход». В Баку обвинили Макрона во лжи

МИД Азербайджана назвал «примером лицемерия» заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Баку и Анкара отказались от участия во встрече Европейского политического сообщества в Гранаде.
Внешнеполитическое ведомство «решительно осудило и отвергло необоснованные обвинения».
«Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Распространение президентом Франции ложной информации по данному вопросу — неподобающий главе государства подход»,
— говорится в сообщении азербайджанского МИДа.
В ведомстве назвали недопустимыми попытки Франции преподать урок о правах меньшинств Азербайджану.
«Мы хотели бы напомнить французской стороне, призывающей оказать давление на Азербайджан, что говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо, — говорится в сообщении МИДа. — Вместо того, чтобы делать такие безответственные заявления, Франции было бы более выгодно положить конец коварной политике, направленной на поддержку и вооружение агрессивной Армении, которая препятствует миру и стабильности в регионе».
Макрон пообещал позвонить Алиеву
Ранее, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания), Макрон высказал «глубокое сожаление», что там отсутствовали президент Азербайджана Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы французского государства, это было их собственным выбором, и, вопреки слухам, Франция никоим образом не возражала против участия Эрдогана в консультациях.
«Сейчас не время для санкций [в отношении Азербайджана], — также сказал в Гренаде Макрон (цитата по ТАСС). — Они были бы контрпродуктивными и помешали бы наилучшим образом защитить территорию Армении и ее население. Сейчас время требовательности, ясности, [соблюдения] обязательств, в частности поддержки в военной форме, которую выбрала Франция. Но не время для санкций, потому что нам необходимо продолжать вести диалог с Азербайджаном».
Главная задача, по мнению Макрона, состоит в том, чтобы продолжать усилия Европы по привлечению президента Азербайджана Ильхама Алиева к переговорам. Поэтому президент Франции поддерживает посредническую роль Брюсселя.
«Я надеюсь, что будущая встреча состоится в Великобритании. И я сам, впрочем, позвоню Алиеву, потому что надо продолжать это давление (на Баку — «Газета.Ru»)», — пообещал президент Франции.
Глава Европарламента Роберта Метсола на полях неформального саммита ЕС в Гранаде заявила, что Евросоюз не должен покупать газ у Азербайджана, потому что республика теперь является ненадежным партнером после военных действий в Нагорном Карабахе.
«Мы не можем перейти от одного ненадежного партнера по энергетике к другому. Это наша позиция», — заявила Метсола.
Отказались ехать из-за «деструктивной позиции» Парижа
На полях прошедшего в испанской Гранаде саммита Европейского политического сообщества планировалась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
К ее участию планировалось привлечь Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главу Евросовета Шарля Мишеля. Азербайджан предложил пригласить президента Турции Эрдогана. Но затем Баку отказался от переговоров.
«Причина — деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров», — сказал дипломатический источник (цитата по «Интерфаксу»).
Тем временем стало известно, что Пашинян и Алиев приняли предложение провести трехсторонние переговоры при участии ЕС в Брюсселе.
«Я решил пригласить обоих лидеров в конце октября в Брюссель. Оба лидера согласились приехать на эту встречу в Брюссель. Мы намерены усердно работать, чтобы достичь прогресса в нормализации между Азербайджаном и Арменией»,
— сообщил в пятницу утром журналистам председатель Евросовета Шарль Мишель.
«Резолюция не может повлиять на Азербайджан»
Накануне депутаты Европарламента приняли резолюцию о необходимости пересмотра отношений между ЕС и Азербайджаном и введения санкций в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.
«Никакая резолюция не может повлиять на Азербайджан», — заявил «Sputnik Ближнее зарубежье» азербайджанский депутат Самед Сеидов.
По его мнению, документ «будет выброшен на свалку истории».