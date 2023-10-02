«От Лиссабона до Луганска»: Бербок наметила новые границы Евросоюза

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз скоро будет простираться от португальского Лиссабона до российского Луганска. Министр добавила, что будущее Украины находится в ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это заявление предположением, что «мы тоже вступаем в ЕС» и напомнила Бербок о «развороте на 360 градусов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Во время заседания министров иностранных дел Евросоюза глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины находится в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — сказала Бербок.

При этом Луганск является частью России как региональный центр Луганской народной республики. В 2022 году во время референдума местные жители пожелали присоединиться к РФ, после чего российский президент Владимир Путин подписал указ о включении новых территорий в состав России.

В 2010-х годах европейские и российские политики заявлял о идее «Большой Европы» — от Лиссабона до Владивостока, что означало бы экономическую интеграцию ЕС и России, безвизовый режим, совмещение российских ресурсов с европейскими технологиями. Однако от идеи затем отказались.

Шутка Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Бербок:

«Глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов».

Захарова намекнула на высказывание Бербок про поворот Москвы на «360 градусов». В феврале этого года во время панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Германии заявила, что Москва может повернуться на «360 градусов» и осчастливить мир. Однако Бербок не учла, что 360 градусов — это полный оборот, а в контексте ее речи он значит возвращение на прежнее место.

Путь Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. В июне того же года страны-члены одобрили ее и дали государству статус кандидата. Однако для вступления Украина должна выполнить ряд условий, в том числе побороть коррупцию.

Через год оказалось, что украинская сторона выполнила только два условия из семи для вступления в союз. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Украине понадобятся десятилетия для выполнения всех условий, сообщает BFMTV.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в беседе с украинским Forbes заявил, что Зеленский установил «внутренний дедлайн» для вступления страны в ЕС. Однако публично называть дату они не будут, чтобы не навредить Киеву.

«Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — пояснил Кулеба.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в беседе с испанской газетой El Pais сказал, что Киеву нужно проделать огромную работу для вступления в союз.

«Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна», — заявил Боррель.

Брюссель настаивает на том, что коротких путей быть не может. Глава представительства ЕС на Украине Катарина Матернова в интервью украинскому изданию «Европейская правда» сказала, что 2030 год является реалистичным сроком присоединения государства к союзу.

«Я думаю, что 2030 год — реалистичный срок. Но он возможен, если очень, очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ, а это не всегда линейный процесс. Впрочем, я могу себе представить, что это будет реальностью», — сказала Матернова.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что Киев хочет стать членом ЕС за два года:

«Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский союз менее чем за 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС».

Он отметил, что им предстоит колоссальный объем работы.