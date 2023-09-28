В Кремле призвали канадцев «осознать позор» и «сделать прививку» от фашизма

Канада должна вынести урок из ситуации с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте страны и не допустить такого в будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальные лица Канады уже принесли извинения за скандальный инцидент, а спикер Палаты общин Энтони Рота лишился своего кресла. Как отреагировали на извинения канадских властей в Москве и Минске — в материале «Газеты.Ru».

Канада должна вынести урок из ситуации с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько) в парламенте страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень важно, чтобы урок вынесла такая страна, как Канада, после того позора, который с ней приключился, и свою позицию потом уже проявляла, когда слышала бы такие инициативы [по осуждению нацизма] Российской Федерации», – сказал он.

Представитель Кремля указал на «дефицит знаний» в Канаде о нацизме и фашизме. «Судя по всему, несколько поколений не знают о фашизме. Знания нужно прививать, делать как прививку», — заявил Песков.

«Я не думаю, что самое главное — извиниться. Главное — осознать недопустимость такого в будущем», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия еще представит инициативы по принятию совместных документов – как на площадке ООН, так и в международных форматах – по осуждению нацизма, и выразил надежду, что Канада будет солидаризироваться с такими инициативами.

Москва и Минск недовольны извинениями

Послу РФ в Оттаве Олегу Степанову извинений премьера Канады тоже оказалось недостаточно.

«Произнесенные премьер-министром Джастином Трюдо... извинения — вовсе не извинения. И этих слов недостаточно. Полагаю, что несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир», — говорится в сообщении Степанова.

Делегация Белоруссии на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене обратила внимание, что Канада избирательно оправдывается за приглашение в парламент бывшего эсэсовца.

«Канадские деятели оправдываются выборочно перед своим влиятельным электоратом. А то, что народы бывшего СССР представляют одну из стран, в наибольшей степени пострадавших от преступлений нацизма, можно и призабыть», — говорится в заявлении.

Делегация заявила, что, «оправдываясь за инцидент, официальные канадские лица особо упоминают еврейские организации, польскую диаспору, ЛГБТ-сообщество, при этом ни одним словом не вспоминают о народах Советского Союза».

В заявлении делегации отмечается, что Минск не злорадствует «по поводу непозволительной ошибки высокого государственного представителя западного мира».

«Сегодня нас больше беспокоит хорошо известное свойство человеческой памяти — забывать, стирать воспоминания о жестокости и ужасах войны, абстрагироваться от страшных уроков истории», — говорится в заявлении.

Извинения и отставка

Канада оказалась в центре скандала, когда 98-летний член карательного подразделения СС «Галичина» Ярослав Хунка присутствовал в парламенте страны на выступлении украинского президента Владимира Зеленского. Спикер канадской Палаты общин Энтони Рота представил Хунку как «ветерана борьбы за независимость Украины против русских». Зал аплодировал ему дважды.

В результате инцидента часть канадских парламентариев и глава МИДа Мелани Жоли потребовали, чтобы спикер палаты общин, который пригласил Хунку, ушел с поста. Рота принес свои извинения, а потом подал в отставку.

«Если бы любой член парламента знал, кому его просят встать и аплодировать, то ни один человек не поддержал бы это», — подчеркнула лидер правительства Канады в Палате общин Карина Гулд.

Извинился и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он назвал произошедшее «чудовищным надругательством» над памятью всех, кто пострадал от нацизма. Канадский политик заявил, что чествование Хунки «причинило страдания» полякам, цыганам, людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, инвалидам, расовым меньшинствам и «многим другим миллионам людей, пострадавшим от геноцида нацистов».

Трюдо считает, что Россия воспользовалась ситуацией, чтобы развернуть «ложную пропаганду против Украины». Премьер также заявил о продолжении помощи Украине.