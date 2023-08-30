В Габоне произошел государственный переворот

Президент Габона Али Бонго Ондимба, чья семья находится у власти почти 60 лет, переизбрался на третий срок. Военные в ответ заявили о захвате власти и отмене результатов выборов. В столице Габона слышна стрельба. Министры стран ЕС обсуждают ситуацию, а французская компания Eramet приостановила операции в стране. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Группа высокопоставленных военнослужащих Габона в эфире национального телеканала Gabon24 объявила о государственном перевороте через несколько минут после того, как избирательная комиссия страны признала победу на выборах действующего президента Али Бонго Ондимбы, сообщают Reuters и France 24.

Военные, среди которых были представители президентской гвардии в форменных зеленых беретах, а также солдаты регулярной армии и офицеры полиции, назвали себя членами «комитета по переходу и восстановлению институтов» и заявили, что представляют все силы безопасности и обороны Габона. Они сообщили об аннулировании результатов выборов, закрытии границ и роспуске правительства, сената, национального собрания и конституционного суда.

«Во имя народа Габона... мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму», – заявили офицеры в своем обращении.

После объявления о перевороте в столице страны Либревиле слышна стрельба. Власти Габона ситуацию не комментируют, информации о местонахождении Бонго Ондимбы, в последний раз появлявшегося на публике во время голосования, на данный момент не поступало. Французская горнодобывающая компания Eramet сообщила о приостановке всех операций в стране.

По данным корреспондента Reuters, подключение к интернету в Габоне, заблокированное во время выборов, на данный момент восстановлено.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что министры обороны ЕС обсудят ситуацию центральноафриканском государстве. По его словам, если информация о мятеже подтвердится, «это будет еще один военный переворот, который усилит нестабильность во всем регионе».

В случае успеха этот переворот станет восьмым в Западной и Центральной Африке с 2020 года. До этого военные пришли к власти в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Чаде и Нигере.

Что не так с выборами в Габоне

26 августа в стране прошли президентские выборы. Главными соперниками стали действующий глава государства Али Бонго Ондимба и представитель оппозиции Альберт Ондо Осса. Всего претендентов на пост было 19, шестеро из них объявили о поддержке Ондо Оссы.

Бонго Ондимба занимает пост президента Габона с 2009 года. До этого главой государства в течение почти 42 лет был его отец.

Во время голосования Ондо Осса призвал соперника уйти в отставку, пообещав гарантировать его безопасность. Через несколько часов после этого министр связи Родриг Мбумба Бисаву объявил об отключениях интернета в стране и введении ночного комендантского часа с целью «противодействовать распространению призывов к насилию и ложной информации». Жителей страны также обязали уведомлять власти о проведении любого собрания или демонстрации за три дня.

По сообщению организации «Репортеры без границ», власти Габона отказали в аккредитации сотрудникам иностранных СМИ, желавших освещать выборы. В день голосования было временно приостановлено вещание французских новостных компаний RFI, France 24 и TV5 Monde. Международные наблюдатели на выборах отсутствовали, избирательные участки открывались и закрывались с опозданием.

До объявления официальных результатов штаб Ондо Оссы заявил о его победе и призвал Бонго Ондимбу начать передачу власти.

«От господина Али Бонго Ондимбы ожидается, что он примет суверенный выбор габонского народа, уважает его и организует без кровопролития передачу власти в пользу профессора Альберта Ондо Оссы», – заявил глава штаба Майк Джоктан.

30 августа избирком Габона официально объявил результаты выборов: Бонго Ондимба переизбрался на третий срок, набрав 64,27% голосов, его соперник занял второе место с 30,77%.

Недовольство властью

Избрание Али Бонго Ондимбы на второй срок в 2016 году спровоцировало протесты и вооруженные столкновения в столице. Тогда кандидат от оппозиции Жан Пинг также заявлял о своей победе, его сторонники подожгли здание национального парламента.

Штаб соперника Бонго Ондимбы был окружен и обстрелян с вертолета силами президентской гвардии, также была атакована оппозиционная радио- и телестанция. Глава государства назвал протестующих «небольшой группой, единственной целью которой является захват власти себе». В результате столкновений были арестованы более тысячи человек.

В 2019 году группа военных захватила государственную радиостанцию и объявила о захвате власти. Они утверждали, что Бонго Ондимба, перенесший инсульт несколькими месяцами ранее и находившийся на лечении в Марокко, больше не пригоден для занимаемой должности.

Мятеж был подавлен в тот же день, впоследствии троих его организаторов приговорили к 15 годам заключения. RFI со ссылкой на источник в вооруженных силах Габона сообщало, что армия страны не поддержала попытку переворота.