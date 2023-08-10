Военные в Нигере пригрозили убить президента при попытке восстановить его власть

Мохамед Тумба, один из солдат, свергнувших президента Нигерии Мохамеда Базума, обращается к своим сторонникам в Ниамее, Нигер, 6 августа 2023 года

Избранному президенту Нигера Мохаммеду Базуму грозит смерть, если другие государства попытаются восстановить его власть, вторгнувшись в страну. Такое предупреждение сделали мятежники в ходе переговоров с замгосскретаря США Нуланд. Та посетила Нигер и хотела встретиться с самим Базумом, но ей не позволили. Предположительно, он все еще находится в заложниках в своей резиденции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Угроза убийства

Гвардия, захватившая власть в Нигере, заявили и.о. заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о своем намерении убить свергнутого президента страны Мохаммеда Базума, если соседние государства попытаются вмешаться военным путем для восстановления его власти, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на сообщение неназванных чиновников, в том числе из США.

По словам собеседников издания, захватившие власть военные передали информацию Нуланд во время ее визита в Ниамей на этой неделе. Сторону мятежников в переговорах представлял один из лидеров военного переворота, генерал Мусса Салау Барму, который провозгласил себя начальником генштаба страны, и трое его соратников из числа полковников.

Спикер мятежного Национального комитета по спасению родины в Нигере Амаду Адраман еще в конце июля предупредил, что попытки вернуть власть Базуму путем вторжения в страну «приведут только к резне населения в Нигере и хаосу».

США, ЕС, ЭКОВАС

Нуланд встретилась с отстранившими от власти Базума военными 7 августа в Ниамее. Она поставила их в известность, что страна может остаться без военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов со стороны западных стран. Замгоссекретаря США назвала переговоры «очень откровенными и временами довольно трудными».

Главы оборонных ведомств стран Западной Африки договорились о плане интервенции в Нигер для восстановления порядка, о чем 4 августа написало агентство Reuters. Ввести войска собирались в случае, если мятежники до 6 августа не восстановили бы порядок в стране, отказавшись от власти. Иностранное вмешательство пока не состоялось.

В тот же период в экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввели санкции и оповестили о вероятности силового вмешательства, если власть Базума не восстановят в правах. Несколько дней назад пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано заявил от имени Евросоюза о поддержке любых действий со стороны ЭКОВАС в отношении Нигера.

Отставка Тчиани

Власть в Нигере контролируют военные мятежники с конца июля. Представители ЭКОВАС (Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Сенегал,Сьерра-Леоне, Того, а также и сам Нигер) призывали военных освободить избранного главу государства и вернуть прежнюю власть в стране.

Мятежники из-за опасений вторжения закрыли воздушное пространство страны 7 августа. На переговоры в столицу страны прилетела Нуланд. Она изъявляла желание встретиться с Базумом, но провести встречу мятежники не позволили. США признают Базума легитимным действующим президентом республики, о чем заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Президентская гвардия Нигера заблокировала Базума в его резиденции в столице страны утром 26 июля. Мятежники пытались вынудить президента подписать документы о своей отставке, тот не стал этого делать. Днем позднее мятежники объявили, что Базум больше не управляет страной. Государственные учреждения в стране не работают, действует комендантский час, въехать в страну невозможно — границы закрыты. Поводом для мятежа стало желание Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Базум 3 августа попросил у США помощи из-за захвата власти мятежниками.

Как написали в Associated Press, избранный президент в настоящее время, предположительно, находится в заложниках вместе с женой в президентском дворце в Ниамее.