Арестованы 667 человек. Во Франции не утихают протесты из-за убийства подростка полицией

В Париже и других французских городах четвертый день не утихают протесты против полицейского произвола. Беспорядки начались после убийства 17-летнего подростка франко-алжирского происхождения, отказавшегося выполнять требования дорожного патруля. Арестованы более 600 протестующих, разграблены десятки магазинов, сожжены 934 автомобиля, причинен вред 212 зданиям, в том числе 18 школам. Президент Эммануэль Макрон срочно покинул саммит ЕС и вернулся в столицу своей страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 30 июня по всей Франции задержали 667 человек, участвовавших в беспорядках из-за убийства полицейскими подростка из франко-алжирской семьи. Из них 307 — в Париже. Протесты продолжаются уже четвертые сутки, стражи порядка не могут их подавить.

«Прошлой ночью наша полиция, жандармы и пожарные в очередной раз мужественно столкнулись с редким насилием. В соответствии с моими указаниями о жестких мерах они арестовали 667 человек», — написал министр внутренних дел Жеральд Дарманин в Twitter.

Также пострадали 249 сотрудников полиции и жандармов.

В общей сложности власти мобилизовали 40 000 полицейских, в том числе 5 000 в столице, пишет Le Parisien.

По предварительной оценке, протестующие разграбили десятки магазинов, сожгли 934 автомобиля и причинили вред 212 зданиям, в том числе 18 школам. Около двух часов ночи 16 мужчин были арестованы при попытке вывезти товары из разгромленных магазинов. Чуть позже на улице Турбиго арестовали еще четверых мародеров. Затем двух воров задержали в украденной одежде Lacoste.

Автобусный центр RATP в Обервилье (Сен-Сен-Дени) закидали коктейлями Молотова, после чего около 20 автобусных маршрутов не обслуживаются.

Министр-делегат по вопросам жилищной политики Франции Оливье Клейн предупредил, что власти страны намерены ввести чрезвычайное положение на фоне беспорядков.

Президент Эммануэль Макрон утром 30 июня заявил, что готов реформировать существующую систему «без табу», сообщил Елисейский дворец.

«Глава государства ожидает от межведомственного кризисного отдела, что премьер-министр и министр внутренних дел в ближайшие часы, без табу, внесут предложения по дальнейшему реформированию нашей правоохранительной системы», — говорится в сообщении.

Ранее Макрон досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе, чтобы как можно скорее вернуться в Париж.

После убийства подростка ООН призвала французские власти ​​заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции. «Настало время для страны серьезно заняться глубоко укоренившимися проблемами расизма и расовой дискриминации среди правоохранительных органов», — заявила Равина Шамдасани, пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека.

Что произошло 27 июня

Утром 27 июня в Нантере, пригороде Парижа, полицейские остановили машину, за рулем которой сидел 17-летний Нахель. Молодой человек сначала затормозил, а потом отказался выполнять требования полиции и нажал на газ. Прогремел выстрел, автомобиль проехал еще пару метров и врезался в препятствие.

Полицейский, стрелявший в подростка, был задержан и находится под стражей. В эфире телеканала BFMTV адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар заявил, что «его последние слова были извинениями перед семьей».

В тот же день перед отделением неотложной помощи в больнице Макса Фуррестье в Нантере фельдшер, знавший убитого Нахеля, напал на полицейского.

Местные СМИ уточняют, что это был не тот полицейский, который застрелил подростка. Позже нападавший фельдшер принес свои извинения, пояснив, что был в состоянии аффекта, так как мальчик рос у него на глазах и он «считал его своим младшим братом».

По словам сотрудника скорой, Нахель был «добрым и отзывчивым» и «никогда ни на кого не поднимал руку, никогда не проявлял жестокости».