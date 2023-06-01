«Готовят силовой сценарий смены власти». Лукашенко рассказал о планах Запада

Белорусские власти считают, что в соседних с республикой государствах подготавливают «членов незаконных формирований» к силовому сценарию смены власти. В КГБ Белоруссии заявили, что оппозиция запросила «на свою подрывную деятельность в отношении» страны $230–250 млн. В спецслужбе также отметили, что по всему периметру границы ужесточили контроль в связи с усилением контрразведывательного режима. Ранее в Польше предположили, что белорусы проведут восстание. В Кремле заявили, что помогут Минску в обеспечении безопасности страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Литва, Польша и Украина участвуют в подготовке силового сценария смены власти в республике. Он подчеркнул, что Минск этого не допустит.

В этих странах, по его словам, «обучают членов незаконных вооруженных формирований, а также предпринимаются попытки создать спящие экстремистские ячейки непосредственно в Белоруссии».

По словам президента республики, об этом свидетельствуют недавние факты, например, когда «завозили взрывчатку под видом плит».

«То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим, этого не допустим», – заявил Лукашенко на встрече с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель рассказал журналистам, что спецслужбы республики получили данные о запросе оппозиционеров «только на ближайшее время $230 – $250 млн на свою подрывную деятельность в отношении» страны. По его словам, деньги запрошены у западных стран.

«Мы готовы противодействовать угрозам, совместно, в том числе, с нашими друзьями из стран СНГ», – приводит его слова «Sputnik.Беларусь».

Незадолго до этих заявлений белорусский оппозиционер Валерий Цепкало написал в своем Telegram-канале о некоем гранте в $250 млн, которые запрашивает «контора грантососов» для своего обогащения.

Он утверждает, что «круг «заинтересованных лиц» преподносит эту историю о $250 млн, поднятую в публичном пространстве, как некую просьбу о помощи всем беларусам». «Но правда в том, что там представлены интересы лишь тех, кто участвовал в разработке этого документа», – полагает он.

Он также считает, что «они пытаются представить, что к участию [в дискуссии] были приглашены все, ну, или какая-то часть». Но на самом деле, утверждает Цепкало, «единственная официальная встреча была нужна для того, чтобы обмануть европейских доноров наличием дискуссии, поскольку на самом деле ни одно из высказанных предложений, направленных на освобождение заключенных и создание легитимного органа, не вошло в итоговый документ, даже частично».

В своем посте он написал, что в документе с запросом денег «указан список «заинтересованных лиц», которые, конечно же, представлены в нем как основные желающие получить выделенные средства на свое роскошное будущее». Среди них он упоминает Объединенный переходной кабинет, который в 2022 году создала Светлана Тихановская, один из основных оппозиционеров.

Защита границ Белоруссии

1 июня глава КГБ Белоруссии Иван Тертель пояснил, что введение дополнительного контроля на белорусско-российской границе связано с усилением контрразведывательного режима.

«Эта мера реализуется в настоящее время по всему периметру нашей границы. Она направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления по отношению к Белоруссии», – сказал он журналистам.

Госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович заявил, что НАТО готово к «полномасштабным боевым действиям». По его словам, об этом говорит «интенсивность и количество проводимых за последние два года учений» в регионе.

Кроме того, Вольфович рассказал, что Польша установила на своей территории – «на брестском направлении вблизи границы [с Белоруссией] – в экстренном порядке около 40 контейнеров».

Он утверждает, что в них будет расположен личный состав. Белорусские спецслужбы сейчас выясняют, с какой целью польские власти предприняли такой шаг.

Ранее экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в Белоруссии возможно восстание. Он призвал польские власти подготовиться к нему и поддержать.

«Если украинское контрнаступление завершится успехом, то те вооруженные белорусы, которые являются сейчас частью потенциала украинской армии, не сложат оружие», – сказал военный в интервью телеканалу Polsat.

Говоря о подготовке к возможному восстанию, он отметил, что имеет в виду, что нельзя «проспать этот момент», чтобы «быть готовыми поддержать те подразделения, которые будут проводить операцию против [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».

По словам Скшипчака, Варшава должна им помочь, как «помогает украинцам».

В ответ на это Лукашенко предупредил, что Минск «отслеживает этих ребят, о которых этот больной генерал говорил».

Белорусский президент заявил, что власти республики поименно знают всех участников «целых полков или батальонов», как их называют потенциальные зачинщики восстания. Кроме того, у спецслужб есть данные об их расположении.

«Мы готовы. Пусть приходят», – подчеркнул Лукашенко.

Политик напомнил, что он «несколько месяцев тому назад говорил о том, что они готовятся к восстанию, революции».

В Москве слова Скшипчака назвали открытым заявлением Польши «о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства». Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия в случае необходимости выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии.