«Уведомили Россию во избежание конфликтной ситуации». Как Байден добирался до Киева

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года

Необъявленная поездка американского президента готовилась несколько месяцев в строжайшей секретности. 19 февраля Белый дом опубликовал расписание Байдена, где говорилось, что в понедельник днем он будет в Вашингтоне, а затем вылетит с официальным визитом в Польшу. Но на самом деле Байден уже был на другой стороне земного шара: в субботу вечером он тайно вылетел в Варшаву, а оттуда добрался до Киева на поезде. Вашингтон предупредил Москву об этом за несколько часов до визита американского президента в украинскую столицу.

Поездка президента США Джо Байдена в Киев планировалась в течение нескольких месяцев с участием спецслужб и военных, поэтому Вашингтон предупредил о ней Москву всего лишь за несколько часов до визита. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

«Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления, чтобы избежать конфликтной ситуации», — сказал советник.

Ранее эту информацию сообщало издание Politico. По словам Салливана, планирование маршрута заняло несколько месяцев, в нем участвовали представители Белого дома, Пентагона и Секретной службы. Риски визита состояли в том, что у Вашингтона нет военного присутствия на Украине, а делегация была крайне ограниченной по численности: в нее вошли лишь охрана, медики и советники Байдена.

close Первая леди Украины Елена Зеленская, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 20 февраля 2023 года Полную галерею можно посмореть

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The New York Times пишет, что поездка была сопряжена со строжайшей секретностью: Байден должен был во вторник, 21 февраля, прибыть в Варшаву, а на вопросы о посещении Украины он и официальные спикеры Белого дома неоднократно отвечали, что визит возможен в будущем.

Вечером в воскресенье Белый дом опубликовал расписание президента США, в соответствии с которым в понедельник он будет находиться в Вашингтоне, а вечером 20 февраля вылетит в Польшу. Однако глава государства на самом деле уже находился на другой стороне планеты.

«Визит в Киев был проведен тайно по соображениям безопасности: Байден покинул Вашингтон без предупреждения после того, как в субботу вечером он и его жена ужинали в ресторане», — пишет NYT.

Байден прилетел в Варшаву в ночь на воскресенье, а затем на поезде за несколько часов добрался до Киева, где встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Судя по всему, потенциальной «конфликтной ситуации», о которой говорил Салливан, удалось избежать: до прибытия президента США в Киеве объявили воздушную тревогу. Но ударов не последовало, а под конец визита Байдена тревогу отменили.

По данным NYT, тревога была вызвана взлетом российского истребителя МиГ с аэродрома в Белоруссии. Газета подчеркивает, что выпущенная с самолета ракета могла достичь цели в украинской столице за 20 минут. Также издание ссылается на заявление официальных лиц Украины, предупреждавших, что Россия планирует масштабный ракетный обстрел территорий страны, приуроченный к годовщине специальной военной операции.

На визит Байдена отреагировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба», — написал в Telegram-канале Медведев.

Он отметил, что с 2001 года население Украины сократилось почти вдвое: с 48 млн до 20-25 млн человек.

«Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», — добавил Медведев.

Одним из первых о том, что Байден находится в Киеве, сообщил около 12:00 мск журналист немецкого Bild Юлиан Репке. Около 12:30 сначала в столице, а затем и по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сразу после этого украинское издание «Страна» показало кадры, как из Михайловского собора (там находится мемориал павшим воинам) вышла многочисленная делегация с охраной. Через несколько минут в сети появились первые фотографии Байдена и Зеленского на киевских улицах.

Затем официальное подтверждение появилось на сайте Белого дома. В заявлении американского президента говорилось, что он находится в Киеве для встречи с Зеленским и подтверждения «непоколебимой приверженности демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

«Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок», — говорилось в заявлении Байдена.

По словам Салливана (он был в составе американской делегации), Байден сообщил своим советникам о намерении посетить Киев в феврале, чтобы убедить всех союзников, что США продолжат поддерживать Украину.

После посещения Михайловского монастыря у Байдена и Зеленского прошла встреча наедине. По ее итогам президент Украины заявил, что результаты визита американского президента найдут отражение на поле боя. Также была анонсирована многомиллиардная бюджетная помощь со стороны Вашингтона. Байден в свою очередь подчеркнул, что Украина в конфликте с Россией «платит большую цену, жертва слишком большая».