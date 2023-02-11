Немецкий министр призналась, что наговорила лишнего о войне с Россией

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 24 января на заседании Совета Европы заявила, что ЕС воюет с Россией. Ее слова вызвали резкую критику как в Москве, так и в Берлине. Спустя почти три недели министр призналась, что те слова были ошибочными. До этого немецкий МИД также официально заявлял об ошибке и отмечал, что поставки Киеву вооружений не делают Берлин участником конфликта на Украине.

Заявление о том, что европейские страны якобы ведут войну против России, сделанное министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в январе, было ошибочным. В этом глава ведомства призналась в интервью газете Tagesspiegel.

«Есть такая поговорка: «если ты не делаешь ошибок, значит ты не живешь». Мне важно показать, что внешняя политика не абстрактна, она имеет непосредственное отношение к жизни людей. И я хочу заниматься политикой для людей», — сказала глава ведомства.

Кроме того, Бербок уточнила, что Германия вместе с другими европейскими странами поддерживает Украину в ее праве на оборону. Но это не значит, что Евросоюз принимает участие в военных действиях.

Министр также отвергла обвинения лидера парламентской группы немецкой партии СДПГ Рольфа Мютцениха, который обвинил ее в том, что ее слова о войне помогают российской пропаганде.

Бербок в интервью немецкой газете призвала всех европейских политиков и чиновников быть осторожнее в высказываниях, когда речь идет о военной помощи Украине.

«Речь идет не об игрушках, а о тяжелой военной технике, снаряжении. Важно снова и снова тщательно взвешивать слова. И при этом помнить о последствиях, если Украина не сможет себя защитить», — отметила Бербок.

На ее признание 11 февраля уже отреагировала официальный предстваитель российского МИД Мария Захарова, назвав его очень важным заявлением.

«Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведет к убийствам людей из западного оружия», — написала Захарова в Telegram.

По ее словам, если Бербок искренне осознала свою ошибку, то она поймет, что НАТО не должно подливать масла в огонь украинского конфликта и перестанет отправлять Киеву оружие.

«А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую», — резюмировала спикер МИД РФ.

24 января в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок заявила, что государства-члены ЕС воюют с Россией. Норвежский депутат Ингрид Шу попросила Германию конкретно обозначить сроки принятия решения о поставках Киеву танков Leopard 2.

«Да, мы должны больше делать для обороны Украины. Да, мы должны делать больше и в вопросе танков. Но главная и решающая деталь состоит в том, чтобы делать это сообща, а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», — сказала тогда в ответ глава МИД ФРГ.

Эти слова вызвали реакцию российского внешнеполитического ведомства. «Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на Минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что вы не слышали», — писала Захарова в конце января.

От Бербок потребовали объяснений и в самой Германии. «Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна взвешивать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных заявлений», — заявлял премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

После этого немецкий МИД опубликовал комментарий, в котором говорится, что оказание поддержки Киеву не делает Берлин одной из сторон конфликта.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — отреагировала на объяснение Мария Захарова.