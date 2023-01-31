«Мы не можем сказать «да»: Швецию и Финляндию не хотят брать в НАТО без выполнения условий

Турция не даст добро на вступление Швеции или Финляндии в НАТО, пока требования Анкары не удовлетворят, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. По его словам, сейчас финскую заявку турки готовы одобрить в большей мере, чем шведскую. Министр иностранных дел подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны выполнять положения трехстороннего меморандума. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее возмутился сожжением Корана перед посольством страны в Стокгольме.

Пока требования Турции, обговоренные в трехстороннем меморандуме, не будут удовлетворены – Швеция и Финляндия не увидят членства в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

«Мы не можем сказать «да» их членству в НАТО, пока наши требования не будут выполнены. Парламент в текущих реалиях не ратифицирует этот протокол. В основе идеи создания НАТО лежит обеспечение безопасности стран — членов блока. Cтраны-кандидаты обязаны учитывать позицию Анкары в этой сфере», — подчеркнул глава турецкого МИДа.

Он добавил, что Турция готова вернуться к переговорам со Швецией, когда та выполнит взятые на себя обязательства.

«Но в данный момент мы не можем поддержать членство Швеции в НАТО», — отметил Чавушоглу.

При этом заявка Финляндии представляется Анкаре более «положительной». Однако Североатлантический альянс хочет одобрения двух заявок единомоментно.

«Мы и ранее говорили, что относимся более положительно к кандидатуре Финляндии. И наш президент об этом говорил. Но НАТО хочет одобрить вступление этих стран одновременно. Если же будет решение разделить заявки и рассматривать их отдельно, то в отношении Финляндии наша позиция будет более позитивной», — резюмировал турецкий дипломат.

21 января праворадикальный политик Расмус Палудан публично сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Он также раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана и показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

После этого Эрдоган заявил, что данный инцидент и прочие «антитурецкие акции» не дают Швеции надежду на одобрение ее заявки в НАТО. Процесс одобрения был заморожен. Чтобы Швецию или Финляндию приняли в НАТО, турецкий парламент должен одобрить соответствующий законопроект.

«Швеция будет шокирована, когда наш вердикт по Финляндии будет иным», — сказал также Эрдоган.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил возможность рассмотрения финской заявки отдельно от Швеции, однако вскоре дезавуировал свое заявление.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в свою очередь заявил, что комментарии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной ратификации финской заявки в НАТО отдельно от шведской не влияют на намерение властей республики вступить в НАТО вместе.

«Эти комментарии представляют собой пример изменчивой риторики Турции и имеют только такую ценность на данном этапе. Поэтому мы продолжим придерживаться своей линии», — заявил финский президент.

По словам Ниинистё, для Хельсинки важно вступить в НАТО одновременно со Швецией. В этом случае две страны смогут тщательнее планировать совместную оборонную политику и развивать общую оборонную инфраструктуру.

28 июня 2022 года в Мадриде лидеры Турции, Финляндии и Швеции подписали трехсторонний меморандум.

Швеция согласилась ужесточить закон о террористических преступлениях. Стокгольм и Хельсинки пообещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовку Рабочей партии Курдистана.

«Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, принимая во внимание предоставляемые доказательства и разведданные. Швеция и Финляндия обеспечат создание нормативно-правовой базы для соответствия новым обязательствам перед будущими союзниками по НАТО и отражения их статуса как членов НАТО», — говорится также в документе.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. Их многолетняя нейтральная позиция изменилась после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.