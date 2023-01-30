«Испытывают радость от груды металла»: Лавров ответил на слова Нуланд о «Северных потоках»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова сотрудницы Госдепа Виктории Нуланд «забавные» и раскрывают правду об отношении США к взрыву на «Северных потоках». Он напомнил, что чиновница заявила о радости после получения новостей о подрыве газопроводов.

«Забавное такое признание», – сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о разрушении трубопроводов «Северные потоки».

«Как выясняется, правду не скроешь, на днях, выступая в конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря, прямо сказала – как и многие сенаторы и она лично, Госдепартамент как организация испытывают радость от того, что «Северные потоки» превратились в груду металла на дне Балтийского моря», – отметил Лавров на пресс-конференции с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

Лавров счел еще интереснее слова канцлера Германии Олафа Шольца. Глава МИД России напомнил, что политик в ответ на просьбу прокомментировать, в какие сроки будет завершено расследование взрыва на «Северных потоках», сказал, что чиновникам следует воздерживаться от предположений.

Если и высказывать свои суждения, считает канцлер ФРГ, то только в том случае, когда есть доказательства. Лавров обратил внимание, что никто в ЕС и США «даже и не думал руководствоваться этим советом господина Шольца».

27 января Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената конгресса США. Сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) задал ей вопрос о «Северных потоках».

В ответ Нуланд признала: «Сенатор Круз, я, как и вы, и, думаю, [вся] администрация [США] очень довольна, зная, что «Северный поток – 2» представляет собой теперь, как вы любите говорить, груду металла на дне моря».

Представитель республиканской партии пытался вывести Нуланд на ответ о том, что приостановка запуска газопровода до февраля 2022 года позволила бы избежать спецоперацию на Украине. Но замглавы госсека США не согласилась с такой постановкой вопроса.

Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака возмутился заявлением Нуланд о «Северных потоках».

«Это какие-то хладнокровные гангстеры. Только левые думают, что в решениях этих преступников задействован некий моральный расчет», – написал он в Twitter.

В российском МИД Нуланд ответили 28 января. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что слова американского политика доказывают «одобрение администрацией [президента США Джо] Байдена теракта по уничтожению гражданской инфраструктуры», а также указывают на «наличие у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности».

С середины июня 2022 года значительно сократились поставки по «Северному потоку» – основному маршруту поставок газа из России в Европу. Это произошло из-за санкций Канады, которая не выпускала запчасти, необходимые для безопасной работы газопровода. С конца августа поставки вовсе прекратились.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила, что в районе трубопроводов произошли взрывы. Были следы взрывчатки.

Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, в зоне ответственности которых и произошли взрывы. Представителей России к расследованию не допустили.