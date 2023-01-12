«Заявления Еревана – абсурд». МИД РФ опроверг опасность присутствия войск России в Армении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «абсурдом» слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что российское военное присутствие на территории республики во время учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» создало бы угрозы безопасности Еревана. Она отметила, что отказ Армении от учений «создает определенные трудности» для участников договора.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что РФ продолжает работу по разблокировке Лачинского коридора, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом. По ее мнению, необходимо найти решение, которое будет приемлемым для всех сторон.

Дипломат отметила, что «по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью». Она напомнила, что российская сторона считает «неприемлемыми» «выпады и провокации» против ее миротворцев, которые выступают гарантами мира в этом регионе. Захарова подчеркнула, что Россия намерена укреплять двусторонние отношения с Арменией и совместное взаимодействие «в общих интеграционных объединениях ОДКБ, ЕАЭС, СНГ».

«На этом фоне заявления из Еревана о том, что будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, — это абсурд. Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. При том ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло о том, что присутствие России соответствует национальным интересам республики», — сказала Захарова.

По ее мнению, решение Еревана не проводить учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении «создает определенные трудности для союзников по организации, вынуждая перекраивать уже согласованные по линии военных ведомств планы».

Опасения Пашиняна

В Армении должны были пройти учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023». В Минобороны России уточнили, что в них должны были принять участие подразделения сухопутных сил России и других стран — участниц военного блока. Помимо РФ и Армении в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

10 января Пашинян объявил на пресс-конференции, что Армения считает нецелесообразным проведение учений на ее территории.

«Министр обороны Армении проинформировал объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении», — сказал премьер-министр Армении, уточнив, что речь идет о 2023-м годе.

По его словам, в последнее время Азербайджан «во время контактов с западными коллегами обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана».

По мнению Пашиняна, эти заявления «абсурдны», но на Западе ими интересуются из-за военной спецоперации России на Украине.

«Мы обращаем внимание наших российских коллег к этому факту, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Республики, но и наоборот — создает угрозы безопасности Армении», — подчеркнул армянский политик.

Он добавил, что не может допустить, чтобы у общества страны сложилось впечатление, будто власти Армении в своей работе и переговорах «не преследуют интересы» страны.

Во время той же пресс-конференции Пашинян сообщил, что отношения между Ереваном и Москвой «никогда раньше не были такими доверительными», все свои заявления он уже «прямо и откровенно» донес до российских коллег. По его словам, ни один из партнеров не узнал о намерениях другого из прессы.

Кроме того, премьер Армении заявил, что республика не критикует российских миротворцев в Карабахе, а лишь «выражает обеспокоенность» в связи с их действиями.

Кризис в Лачинском коридоре

13 декабря Минобороны России сообщило, что накануне «азербайджанской стороной заблокирована автомобильная дорога Степанакерт – Горис» в Лачинском коридоре – единственном транспортном пути, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом.

22 декабря Пашинян заявил, что ситуация в заблокированном Азербайджаном Лачинском коридоре остается нерешенной. Премьер Армении напомнил, что согласно договору, заключенному 9 ноября 2020 года, «Лачинский коридор находится под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а Азербайджан в свою очередь обещал соблюдать «безопасность движения транспортных средств и грузов».

«Это положение сегодня фактически не реализуется. Де-факто получается, что обязательства, зафиксированные трехсторонним заявлением, то есть контроль над Лачинским коридором, миротворческий контингент РФ не выполняет», — объявил глава государства.

Он добавил, что «ключевым смыслом» присутствия российских миротворцев в регионе была задача не допустить подобных действий Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда не согласился с позицией Пашиняна, отметив, что «российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие <…> и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами».