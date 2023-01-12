«Заявления Еревана – абсурд». МИД РФ опроверг опасность присутствия войск России в Армении

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что РФ продолжает работу по разблокировке Лачинского коридора, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом. По ее мнению, необходимо найти решение, которое будет приемлемым для всех сторон.
Дипломат отметила, что «по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью». Она напомнила, что российская сторона считает «неприемлемыми» «выпады и провокации» против ее миротворцев, которые выступают гарантами мира в этом регионе. Захарова подчеркнула, что Россия намерена укреплять двусторонние отношения с Арменией и совместное взаимодействие «в общих интеграционных объединениях ОДКБ, ЕАЭС, СНГ».
«На этом фоне заявления из Еревана о том, что будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, — это абсурд. Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. При том ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло о том, что присутствие России соответствует национальным интересам республики», — сказала Захарова.
По ее мнению, решение Еревана не проводить учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении «создает определенные трудности для союзников по организации, вынуждая перекраивать уже согласованные по линии военных ведомств планы».
Опасения Пашиняна
В Армении должны были пройти учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023». В Минобороны России уточнили, что в них должны были принять участие подразделения сухопутных сил России и других стран — участниц военного блока. Помимо РФ и Армении в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
10 января Пашинян объявил на пресс-конференции, что Армения считает нецелесообразным проведение учений на ее территории.
«Министр обороны Армении проинформировал объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении», — сказал премьер-министр Армении, уточнив, что речь идет о 2023-м годе.
По его словам, в последнее время Азербайджан «во время контактов с западными коллегами обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана».
По мнению Пашиняна, эти заявления «абсурдны», но на Западе ими интересуются из-за военной спецоперации России на Украине.
«Мы обращаем внимание наших российских коллег к этому факту, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Республики, но и наоборот — создает угрозы безопасности Армении», — подчеркнул армянский политик.
Он добавил, что не может допустить, чтобы у общества страны сложилось впечатление, будто власти Армении в своей работе и переговорах «не преследуют интересы» страны.
Во время той же пресс-конференции Пашинян сообщил, что отношения между Ереваном и Москвой «никогда раньше не были такими доверительными», все свои заявления он уже «прямо и откровенно» донес до российских коллег. По его словам, ни один из партнеров не узнал о намерениях другого из прессы.
Кроме того, премьер Армении заявил, что республика не критикует российских миротворцев в Карабахе, а лишь «выражает обеспокоенность» в связи с их действиями.
Кризис в Лачинском коридоре
13 декабря Минобороны России сообщило, что накануне «азербайджанской стороной заблокирована автомобильная дорога Степанакерт – Горис» в Лачинском коридоре – единственном транспортном пути, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом.
22 декабря Пашинян заявил, что ситуация в заблокированном Азербайджаном Лачинском коридоре остается нерешенной. Премьер Армении напомнил, что согласно договору, заключенному 9 ноября 2020 года, «Лачинский коридор находится под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а Азербайджан в свою очередь обещал соблюдать «безопасность движения транспортных средств и грузов».
«Это положение сегодня фактически не реализуется. Де-факто получается, что обязательства, зафиксированные трехсторонним заявлением, то есть контроль над Лачинским коридором, миротворческий контингент РФ не выполняет», — объявил глава государства.
Он добавил, что «ключевым смыслом» присутствия российских миротворцев в регионе была задача не допустить подобных действий Азербайджана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда не согласился с позицией Пашиняна, отметив, что «российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие <…> и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами».