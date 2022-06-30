«Имперские амбиции»: Путин пообещал зеркально «создавать угрозы» для НАТО

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам шестого Каспийского саммита в Туркменистане. Российский лидер рассказал о взаимоотношениях страны с НАТО и Большой семеркой, о конечной цели и сроках военной спецоперации на Украине. Он также оценил заявление, что Киев должен победить на поле боя. Главные заявления Путина – в материале «Газеты.Ru».

«Рудимент прошлой эпохи»

Владимир Путин заявил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года, не стали для него новостью. По словам президента, «именно этим и объясняются» «решительные действия» Москвы «по защите своих собственных интересов». Он уверен, что Североатлантическому альянсу «давно нужен был какой-то внешний враг, вокруг угрозы от которого можно было бы объединить союзников».

«Ничего нового для нас нет. Это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили: а именно о том, что блок НАТО – это рудимент прошлой эпохи – эпохи холодной войны. Нам все время на этот счет отвечали, что НАТО изменилось, что это теперь, скорее всего, политический союз, но все искали повода и возможности придать ей новый импульс именно как военной организации. Вот, пожалуйста, они это делают», — сказал глава государства.

Кроме того, он отметил, что у России настал «не самый лучший период отношений» со странами G7.

«Победа только на поле боя»

Путин также прокомментировал слова бельгийского премьера Александера де Кроо, заявившего, что на Украине «война может быть выиграна только на поле боя». По словам российского лидера, Киев с переменным успехом вел с Москвой переговоры. Страны «с какого-то момента о чем-то договорились», но вскоре Украина от этого отказалась.

«Призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров только подтверждает наши предположения о том, что Украина – это не цель и благо украинского народа – это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов», — считает президент.

Он уверен, что «руками украинцев», ведущие страны НАТО «просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции».

Создание «зеркальных угроз»

По словам Путина, у России «нет таких проблем» со Швецией и Финляндией, которые есть с Украиной. Он отметил, что со скандинавскими странами у РФ нет территориальных вопросов, споров или чего-либо, что могло бы беспокоить Москву «с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО».

«Ну, хочется им (вступить в НАТО), пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, теперь, в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры, мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — предупредил президент.

Он добавил, что теперь между Россией и Финляндией со Швецией «будут какие-то напряжения». При этом для Москвы «членство Финляндии и Швеции в НАТО – это совсем не то, что членство Украины в НАТО».

А тезис о том, что Россия боролась с расширением НАТО, но у нее ничего не вышло, Путин счел неверным. Он считает, что его «вбрасывают», чтобы показать, что «Россия не добивается нужного результата».

Конечная цель спецоперации

Путин заявил, что российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, нужно посвящать песни, стихи и «ставить им памятники». Он также подчеркнул, что цели военной спецоперации на Украине не изменились. Но тактика для их достижения может быть «разной».

«Может быть разная тактика — предложенная Министерством обороны, Генштабом: куда войска двигать, куда передвигать, какие там объекты поражать, что за это время сделать, когда несколько группировок находились там, в центре Украины, что за это время должно было быть сделано на Донбассе», — пояснил президент.

Он отметил, что, хотя является Верховным главнокомандующим, «не заканчивал академию Генерального штаба». Поэтому глава государства «доверяет профессионалам».

«Конечная цель мною обозначена – это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. Работа идет спокойно, ритмично. Как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что не говорит о сроках завершения спецоперации, так как «подгонять» ее под определенный период времени «неправильно».

«Это связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность напрямую завязана с возможными потерями. А мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», — сказал президент.

«Нет там никакого теракта»

Путин также подчеркнул, что в Кременчуге, где после удара по ангарам с западным оружием загорелся ТЦ, не было теракта.

«Нет там никакого теракта, ни взрыва. <…> С беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет. Как правило, это делается по результатам разведанных целей», — пояснил он.

Президент добавил, что поставленное Западом оружие прячут в ангары, «на рынках, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки».

«Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит – нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей», — заключил глава государства.