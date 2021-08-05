«Рассчитывали, что миссия ОБСЕ состоится»

Глава ЦИК России Элла Памфилова сожалеет, что наблюдатели от ОБСЕ не приедут в Россию на выборы в Госдуму, но рассчитывает на пересмотр этого решения. Центризбирком, по ее словам, направит все свои усилия на обеспечение полной прозрачности и легитимности выборов на основе российского законодательства и международных соглашений, подписанных Москвой. Из всех приглашенных организаций ОБСЕ предоставлялась самая большая квота в 50 человек, добавили в ЦИК.

О равных условиях

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выразила глубокое сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Таким образом она ответила на письмо директора организации Маттео Мекаччи, в котором он заявил о невозможности развертывания миссии по наблюдению за российскими выборами в сентябре 2021 года.

Памфилова указала, что в ЦИК «искренне рассчитывали, что миссия состоится, ее участники смогут в полной мере оценить уровень и качество организации проведения выборов в сентябре». Она также выразила надежду на пересмотр этого решения.

«За последние два года БДИПЧ наработало определенный опыт по направлению в санитарно-эпидемиологических условиях существенно сокращенных мониторинговых групп, которые посетили ряд стран, в том числе США, Киргизию, Украину и др. При этом состав миссии, приглашенной в Россию, намного превосходит вышеуказанные группы», — отметила председатель ЦИК.

Памфилова также указала, что Россией были направлены приглашения прислать наблюдателей на сентябрьские выборы международным и иностранным организациям и институтам, «традиционно занимающимся такой деятельностью, ряд из которых уже подтвердил свое участие». Для всех приглашенных создаются равные условия, подчеркнула глава ЦИК.

Комиссия направит все свои усилия на обеспечение полной прозрачности и легитимности выборов на основе российского законодательства и международных соглашений, подписанных Россией, в том числе и с ОБСЕ, добавила она. Если решение БДИПЧ окончательное, то «освобожденное количество мест будет передано другим международным наблюдательским сообществам», указала Памфилова.

Из всех приглашенных организаций БДИПЧ предоставлялась самая большая квота в 50 человек, рассказал, в свою очередь, член ЦИК Павел Андреев.

«Этого было бы вполне достаточно, если посмотреть ретроспективно на те миссии, которые БДИПЧ осуществляло в течение последних полутора лет с начала пандемии», — подчеркнул он.

В БДИПЧ же хотели направить в Россию около 500 наблюдателей (80 в долгосрочную миссию и 420 в краткосрочную).

Отказ от наблюдения на парламентских выборах в России вызывает некоторое разочарование, добавил Андреев. «На протяжении нескольких месяцев нашего взаимодействия неустанно и последовательно их внимание обращалось на необходимость учитывать возможные последствия и влияние санитарно-эпидемиологической ситуации на тот формат, в котором миссия может быть согласована и допущена», — указал он.

Напомним, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе накануне заявили, что не смогут прислать своих наблюдателей из-за введенных в России ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

«Настойчивые требования российских властей ограничить количество наблюдателей, которых мы могли бы направить без каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, к сожалению, сделали этот шаг неизбежным», — пояснил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Комментируя ситуацию, в министерстве иностранных дел напомнили о предложении России выработать для ОБСЕ согласованные всеми ее 57 странами-участницами правила мониторинга выборов.

«Сожалеем, что в действиях БДИПЧ возобладала логика «все или ничего». Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает. Он лишь дискредитирует механизм международного наблюдения за выборами», — прокомментировал решение ОБСЕ «Коммерсанту» замглавы МИД России Александр Грушко.

Решение ОБСЕ обусловлено двумя причинами — стратегической и тактической, считает политолог Сергей Марков. «Честно говоря, хотели бы послать наблюдателей реально, то они, конечно, нашли бы какой-то компромисс. Они вообще не хотят посылать наблюдателей», — сказал он в эфире телеканала РЕН ТВ.

По его словам, стратегическая причина основывается на намерении признать выборы в России недействительными. «Это решение было принято еще раньше — примерно осенью 2020 года по итогам беспорядков в Белоруссии», — утверждает Марков.

О видеонаблюдении

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов, им будут охвачены избирательные участки, где голосует порядка 98% избирателей, сообщила Памфилова.

«Поскольку голосование будет проходить три дня, все эти три дня и три ночи, поскольку третья ночь — это когда идет подсчет голосов, будет осуществляться видеонаблюдение», — подчеркнула она.

Фактически видеонаблюдения не будет только в больницах и СИЗО, отметила Памфилова.

«Это серьезная профилактическая мера для желающих сделать какие-то вбросы, сфальсифицировать результаты», — заключила глава ЦИК.

В ЦИК ранее утвердили проект по организации видеонаблюдения на выборах во всех 85 субъектах РФ — речь идет о 50 тыс. объектов.

Выборы в Госдуму VIII созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.