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Политика

«Игла для Кощея». ЦИК пообещал «сюрпризы» провокаторам на выборах

Памфилова пригрозила доской позора тем, кто попытается проголосовать дважды

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Владимир Смирнов/ТАСС
У членов избиркомов есть весь инструментарий для организации очень качественной работы, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, для сохранности бюллетеней существует несколько степеней защиты и контроля, а сотрудники избирательных комиссий пройдут обучение перед выборами в Госдуму. О деталях подготовки к сентябрьскому голосованию — в материале «Газеты.Ru».

Глава ЦИК Элла Памфилова в среду, 14 июля, предупредила о «сюрпризах» для провокаторов, которые намерены нарушить закон и проголосовать на выборах в Госдуму не один раз.

«Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им обеспечена», — указала она, добавив, что для сохранности бюллетеней существует несколько степеней защиты и контроля.

«Они как игла в сказке про Кощея — добраться очень сложно», — отметила Памфилова.

По ее словам, Центризбирком будет наращивать использование комплексов обработки избирательных бюллетеней. Их число планируют увеличить.

«Очень качественная работа»

Члены территориальных избирательных комиссий пройдут обучение перед выборами. «Сегодня мы начинаем очередной этап полномасштабного обучения. Хочу напомнить, что в июне мы отработали полностью обучающий курс для членов окружных избирательных комиссий, в августе предстоит обучение участковых комиссий, а сейчас наше внимание будет сосредоточено на членах территориальных избиркомов», — сказала председатель ЦИК, отметив, что в условиях пандемии был сделан акцент на дистанционном обучении.

«У членов избиркомов, в первую очередь субъектов, на чьи плечи ляжет обучение нижестоящих комиссий, есть весь инструментарий для организации очень качественной работы», — подчеркнула Памфилова.

Вакцинация сотрудников избиркомов

Она также отметила сотрудников избирательных комиссий Чечни, Ненецкого автономного округа, Белгородской и Московской областей за ответственное отношение к вакцинации от коронавируса. Доля привитых членов избиркомов там превысила 70%.

По ее словам, более чем в половине региональных избиркомов количество вакцинированных «уже перешагнуло за 50%». Памфилова также выделила регионы, где на данный момент низкие показатели — Ярославская область и Санкт-Петербург (около 16% привитых), Владимирская область (18%).

«Мы не принуждаем, но настоятельно рекомендуем вакцинироваться, осознавая всю ответственность, которая лежит на нас и на наших коллегах», — отметила Памфилова.

Не препятствовать сбору подписей

Кроме того, глава ЦИК призвала глав регионов и председателей избиркомов обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов в депутаты Госдумы, не чинить им никаких препятствий.

«В ситуации эпидемии и нам непросто, и кандидатам непросто. Я направила письма всем руководителям регионов и в избирательные комиссии с настоятельной просьбой и предложением обеспечить возможность сбора подписей для всех кандидатов и сделать это максимально оперативно. И уже тем более не чинить никаких препятствий», — сказала она.

Видеонаблюдение на выборах

Центральная избирательная комиссия утвердила проект по организации видеонаблюдения на выборах в сентябре 2021 года. Как отметил зампред ЦИК Николай Булаев, видеонаблюдение на избирательных участках будет организовано во всех 85 субъектах РФ. Речь идет о 50 тысячах объектов.

«Это крупные участки, где голосуют более 80% наших избирателей», - пояснила Памфилова.

Булаев добавил, что на участках видеонаблюдение начнет работать в 8:00 17 сентября и продолжится до ввода данных в ГАС «Выборы». Все видео будут транслироваться на специальном портале, а также в центрах наблюдения за выборами. Доступ к видеотрансляциям предоставят кандидатам, партиям и избиркомам. В свою очередь, рядовой избиратель сможет посмотреть видео только с того участка, где он сам был в день голосования.

Трехдневное голосование

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Списки кандидатов в депутаты в ЦИК представили 15 партий. Кроме того, в выборах намерены принять участие 173 самовыдвиженца.

По последним данным ВЦИОМ, уровень поддержки партии «Единая Россия» составляет 28,7%, КПРФ – 14%, ЛДПР – 10,9%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 7,2%.

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