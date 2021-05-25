Второй переворот за год: военные задержали временного президента Мали

В Мали военные задержали временного президента Ба Ндао сразу после его возвращения с экономического саммита в Париже. Кроме главы государства отстранены от должностей также премьер Моктар Уан и министр обороны временного правительства Сулейман Дукур. Информацию о задержании политиков подтвердил вице-президент Ассими Гоита.

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По его словам, Ндао, Уан и Дукур под конвоем были доставлены на базу Кати, расположенную вблизи столицы Бамако. Он уточнил, что временные лидеры не арестованы, а лишь вывезены на переговорные консультации. Однако занимать свои посты они больше не будут, уточнил Гоита.

Задержания произошли спустя буквально несколько часов после утверждения нового состава правительства Мали. Оно было сформировано после консультаций с представителями крупнейшего общественно-гражданского движения M5-RFP («Малийское движение 5 июня — Объединение патриотических сил»). Ожидалось, что правительство станет компромиссным для всех политических сил Мали.

Однако состав правительства не удовлетворил военных. Два ключевых армейских офицера, участвовавших в прошлом военном перевороте 9 месяцев назад, потеряли посты: вместо полковника Модибо Коне министром безопасности стал генерал Мамаду Ламина Балло, а арестованный министр обороны генерал Сулейман Дукур занял место полковника Садио Камары.

И Коне и Камара остаются близкими сподвижниками 38-летнего Ассими Гоиты. Во время августовского военного переворота 2020 года именно он занимал пост главы хунты — Национального комитета спасения народа, и по-прежнему остается одним из самых авторитетных персон в стране.

В итоге для сохранения своего влияния команда Гоиты совершила уже второй военный переворот за год.

По словам Гоиты, официальным поводом для задержания президента и министров стало нарушение важнейших положений «переходной хартии» — документа, заменяющего конституцию. Согласно его тексту, при назначении министров глава правительства должен был согласовать состав силового блока с вице-президентом, но это не было сделано. «Вице-президент обязан действовать для сохранения хартии переходного периода и защиты республики с целью освободить от исполнения полномочий президента и его премьер-министра, а также всех, вовлеченных в происходящее», — объяснил свои действия Гоита.

В беседе с «Газетой.Ru» африканист Алексей Целунов сообщил, что военные действительно в последнее время были недовольны действиями президента.

«Устроившие августовский переворот Камара и Гоита не хотят замены полковников на генералов. Взявшие власть младшие офицеры, 30-40 летние кадровые военные, не доверяют ни системным политикам, которых презирают, ни высшему генералитету», — объясняет эксперт.

Кроме того, по словам Целунова, последние две недели военные выражали недовольство своим, как они, наверное, считали, «ручным правительством».

«Ставший временным главой государства Ба Ндао считался достаточно слабой, блеклой фигурой, военным до мозга костей, но все же с определенной политической мудростью. При этом он, несмотря на постоянное давление со всех сторон и особенно военных, начал выходить из опеки путчистов, встречаться с зарубежными лидерами и оппозицией, словом, обретать субъектность», — говорит африканист.

Бывший посол России в Мали Евгений Корендясов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что ситуация в Мали обостряется из-за активности террористов.

«Здесь в последнее время широкий размах приобрели движения террористическо-джихадистского характера, которые, в свою очередь, повлекли за собой обострения межплеменных отношений между догонами и остальными. Вопрос безопасности, в том числе, и стал одной из главных причин двух переворотов. После свержения в 2020 году президента Ибрагима Бубакара Кейты нестабильность лишь усилилась, что облегчает экспансию запрещенного в России террористического движения ИГ (организация запрещена в России). Можно сказать, что почти 70% территории страны практически несколько лет не контролируется государством», — говорит он.

Мировая реакция

Пресс-атташе посольства России в Мали Лев Матошин заявил «Интерфаксу», что обстановка в Бамако спокойная и безопасности страны ничего не угрожает. По словам дипломата, в городе продолжают работать рынки и магазины, общественный транспорт и аэропорт. Охрану российских дипучереждений осуществляют местные полицейские.

Источник в российском МИДе также сообщил РИА «Новости», что Москва проясняет ситуацию с арестом временного президента и премьер-министра Мали. По словам собеседника агентства, посольство России находится в активном контакте со всеми сторонами.

Международные организации выступили с более резкой реакцией.

Миссия ООН, Африканский союз, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Евросоюз и США уже осудили произошедшее, заявив, что главные политики Мали должны быть освобождены без каких-либо предварительных условий.

По мнению африканиста Алексея Целунова, если в ближайшее время временные лидеры не будут освобождены, на экстренном заседании Совбеза ООН может быть принято решение о санкциях в отношении военной хунты.

История первого переворота

18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот, в результате которого военные захватили Генштаб, арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и ряд высших государственных деятелей (премьер-министра, министра обороны и министра экономики и финансов) и сформировали Национальный комитет спасения народа. Затем под давлением военных президент объявил о своей отставке и о роспуске правительства и парламента.

После этого Ба Ндао, который до этого был министром обороны и полковником в отставке, назначали временным президентом Мали на 18 месяцев, а Ассими Гоиту вице-президентом.

Военные обещали, что Мали вернется к демократическому правлению через президентские и парламентские выборы. Кроме того, на 31 октября 2021 года был назначен конституционный референдум. На него должны были быть вынесены ряд вопросов о децентрализации и усиление полномочий президента в рамках исполнения Соглашения о мире и примирении от 2015 года.

Ассими Гоита, комментируя очередное задержание высших должностных лиц, заверил, что выборы и референдум пройдут в соответствие с изначальными планами.