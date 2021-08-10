Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Сочи появился первый в России прозрачный «стеклянный» мост 18:01
На Алтае найдены останки ребенка 18:00
Лукашенко поручил правительству выработать дополнительные меры против новых санкций 17:56
Бизнесу в России предложат платить налоги иначе 17:52
Российских туристов предупредили о крайне агрессивном солнце на курортах Египта 17:49
Дональд Трамп выпустил новую кепку с лозунгом Make America Great Again 17:46
Пловец Коротышкин об обвинениях в допинге: мы должны показывать зубы 17:36
Власти Северной Осетии уточнили возможные причины ЧП во владикавказской больнице 17:35
Месси поприветствовал фанатов «ПСЖ» 17:31
Обвинившая губернатора Нью-Йорка помощница рассказала, как он отбирал себе помощников 17:21
Стиль

«Мы очищаемся сами по себе»: почему звезды отказываются мыться

Как откровения знаменитостей о своей гигиене стали раздражающим трендом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Focus Features
С конца июля несколько голливудских звезд публично признались, что избегают ежедневных ванн или душа. После того, как недавно это сделал Джек Джилленхолл, в Twitter назвали нежелание мыться пандемией. В тенденции обнаружился расистский оттенок — мыться отказываются белые звезды, в связи с чем темнокожие напоминают, что их самих исторически считали грязными.

Звезды Голливуда откровенничают о своих гигиенических ритуалах — в последнее время сразу несколько человек признались, что не видят смысла в ежедневных водных процедурах, а некоторые заявили, что нечасто моют и своих детей.

Последним, кто заявил, что предпочитает избегать ежедневных ванн, стал актер Джейк Джилленхол. «Я все и больше убеждаюсь, что ванны не так уж и нужны», — признался он в интервью журналу Vanity Fair. Он объяснил это неестественностью процесса. «Я правда думаю, что отказ от мытья — это отдельный мир, что это благотворно влияет на кожу, потому что мы очищаемся сами по себе».

До Джилленхола две голливудские пары заявили, что редко моют своих детей.

Сначала в этом признались актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис. В эфире подкаста Armchair Expert, который ведут комедийный актер Дэкс Шепард и его соавтор Моника Падман, Кутчер и Кунис рассказали, что никогда не купали детей ежедневно — даже в младенчестве (пара воспитывает шестилетнюю Уайатт и четырехлетнего Димитрия).

«Когда у меня появились дети, я не мыла их каждый день, — рассказала Кунис. — Я не была тем родителем, который купает младенца. Никогда». «Если видишь на них грязь, их надо отмыть, — добавил Кутчер. – Иначе это не имеет смысла».

О своих гигиенических привычках актеры также рассказали. Выяснилось, что Кутчер на ежедневной основе моет только подмышки и интимные места – «и больше ничего». Его жена заявила, что умывается дважды в день, но полностью мылом ежедневно не моется.

Вслед за тем у же сам Дэкс Шепард и его жена, актриса Кристин Белл, рассказали в ток-шоу The View, что нередко забывают выкупать детей и дожидаются, когда от их восьмилетней и шестилетней дочери начинает попахивать.

«Я за то, чтобы подождать запаха. Как только уловишь запашок, это означает: биология говорит, что пора чиститься», — объяснила Кристин Белл.

Признания знаменитостей, начавшиеся в конце июля, уже расценили как новый тренд. Теперь находятся звезды, которые открыто заявляют, что его не поддерживают — актеры Джейсон Момоа и Дуэйн Рок Джонсон нашли нужным сообщить публике, что ежедневно моются, иногда по несколько раз.

Для публики же откровенные признания в отказе от водных процедур приобрели социальный оттенок: в Twitter возмущаются, что богатые белые актеры, у которых наверняка есть прекрасные просторные ванны, не желают в них лежать.

Темнокожие пользователи соцсети напоминают, что требование «пойти помыться» — одно из расистских оскорблений, которые и до сих пор иногда можно услышать.

«Не то, чтобы это имело отношение к дискуссии о купании, но, думаю, белые люди не сильно размышляют в связи с этим, как темнокожих исторически называли «грязными» из-за цвета кожи», — написал, например, пользователь под ником @fattie pumpum. Он добавил, что буквально на днях в предложении для знакомств ему предложили «пойти помыться».

В Twitter в связи с этим начали публиковать и старинные расистские плакаты, рекламирующие мыло, намекающие, что оно необходимо черному человеку, чтобы стать белым.

Большинство пользователей соцсетей, впрочем, сходятся в том, что им совершенно не нужна информация о гигиенических привычках знаменитостей. Признания в отказе от мытья называют уже новой пандемией.

«Я умоляю вас перестать спрашивать их о водных процедурах, я больше не могу выдерживать эту информацию, — написала, в частности, пользовательница под ником @trin. — Это разрушает мое сердце и душу. Нам не нужно слушать такие вещи каждый день».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Минобрнауки не будет делить студентов на привитых и непривитых
Министерство образования готово изменить рекомендации по вакцинации студентов
Умирают в два раза чаще: чем женщинам грозит потеря роста
Назван новый фактор риска преждевременной смерти женщин
«Можно только смеяться»: в России ответили на публикацию о наказании за допинг
Губерниев считает признаком бессилия разговоры на Западе о допинге россиян
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Белоруссии после слов Лукашенко
Месси поприветствовал фанатов «ПСЖ»
Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой
В Сан-Марино заявили о почти 100-процентной эффективности «Спутника V»
Новости и материалы
На Алтае найдены останки ребенка
Лукашенко поручил правительству выработать дополнительные меры против новых санкций
Бизнесу в России предложат платить налоги иначе
Российских туристов предупредили о крайне агрессивном солнце на курортах Египта
Дональд Трамп выпустил новую кепку с лозунгом Make America Great Again
Пловец Коротышкин об обвинениях в допинге: мы должны показывать зубы
Власти Северной Осетии уточнили возможные причины ЧП во владикавказской больнице
Обвинившая губернатора Нью-Йорка помощница рассказала, как он отбирал себе помощников
В Австрии кафе отказалось обслуживать вакцинированных от COVID-19
В Сочи мужчину насмерть забили детским самокатом
Латвийским пограничникам разрешили применять силу против незаконных мигрантов
Агент футболиста «Нижнего Новгорода» Миладиновича раскритиковал игрока «Спартака»
Свищев о публикации про допинг в России: это гавканье будет длиться еще долго
«Единое окно» для семей с детьми появится во всех регионах России до конца года
Британцы начали отказываться от заключения браков в церкви
Лионель Месси стал игроком «ПСЖ»
Производителя Barbie осудили за отсутствие кукол-олимпийцев с азиатской внешностью
Месси вылетает из Барселоны в Париж
Все новости
Самозаживление и осязание: что может новый материал для протезов AiFoam
Ученые создали искусственную кожу, которая может регенерировать
«Наши законы позволяют»: Украина предлагает разместить в стране американских военных
Украинский вице-премьер предложил разместить в стране силы ПВО США
Данные разнятся: сколько россиян заболевают после вакцинации
Процент заболевших COVID-19 после прививки в регионах отличается в разы
В Telegram появился новый вирус. Почему его стоит опасаться
В популярном у россиян мессенджере нашли опасный троян FatalRAT
Позвони мне, позвони: Huawei запускает в России новый смартфон nova 8
Huawei nova 8 вполне сможет конкурировать с флагманами
Список недвижимости на девяти листах: новые детали дела о мошенничестве в ФСБ
Суд нашел у экс-чекистов виллу в Италии за €4 млн с отделанной золотом мебелью
«Абакан» на страже Эр-Рияда: Саудовская Аравия хочет купить новейшие российские ЗРК
Первый в мире ЗРК для борьбы с баллистическими целями заинтересовал покупателей
На соратников Навального завели дело из-за сбора средств
Волкова и Жданова заподозрили в финансировании экстремизма
Впервые за месяц число случаев коронавируса в России ниже 22 тысяч
Петербург обогнал Москву по числу заразившихся COVID-19 за сутки
Не чувствуют боль: как COVID-19 ломает симпатическую систему
Найдено новое неврологическое осложнение COVID-19
«Не идите по ложному пути»: Пекин осудил решение Вильнюса открыть представительство Тайваня
Китай отозвал своего посла в Литве для консультаций
«Невольный участник»: «Рыбный король» признался в убийстве
Депутат-миллиардер заявил, что случайно застрелил мужчину на Камчатке
Как начинался белорусский протест
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях