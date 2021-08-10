«Мы очищаемся сами по себе»: почему звезды отказываются мыться

С конца июля несколько голливудских звезд публично признались, что избегают ежедневных ванн или душа. После того, как недавно это сделал Джек Джилленхолл, в Twitter назвали нежелание мыться пандемией. В тенденции обнаружился расистский оттенок — мыться отказываются белые звезды, в связи с чем темнокожие напоминают, что их самих исторически считали грязными.

Звезды Голливуда откровенничают о своих гигиенических ритуалах — в последнее время сразу несколько человек признались, что не видят смысла в ежедневных водных процедурах, а некоторые заявили, что нечасто моют и своих детей.

Последним, кто заявил, что предпочитает избегать ежедневных ванн, стал актер Джейк Джилленхол. «Я все и больше убеждаюсь, что ванны не так уж и нужны», — признался он в интервью журналу Vanity Fair. Он объяснил это неестественностью процесса. «Я правда думаю, что отказ от мытья — это отдельный мир, что это благотворно влияет на кожу, потому что мы очищаемся сами по себе».

До Джилленхола две голливудские пары заявили, что редко моют своих детей.

Сначала в этом признались актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис. В эфире подкаста Armchair Expert, который ведут комедийный актер Дэкс Шепард и его соавтор Моника Падман, Кутчер и Кунис рассказали, что никогда не купали детей ежедневно — даже в младенчестве (пара воспитывает шестилетнюю Уайатт и четырехлетнего Димитрия).

«Когда у меня появились дети, я не мыла их каждый день, — рассказала Кунис. — Я не была тем родителем, который купает младенца. Никогда». «Если видишь на них грязь, их надо отмыть, — добавил Кутчер. – Иначе это не имеет смысла».

О своих гигиенических привычках актеры также рассказали. Выяснилось, что Кутчер на ежедневной основе моет только подмышки и интимные места – «и больше ничего». Его жена заявила, что умывается дважды в день, но полностью мылом ежедневно не моется.

Вслед за тем у же сам Дэкс Шепард и его жена, актриса Кристин Белл, рассказали в ток-шоу The View, что нередко забывают выкупать детей и дожидаются, когда от их восьмилетней и шестилетней дочери начинает попахивать.

«Я за то, чтобы подождать запаха. Как только уловишь запашок, это означает: биология говорит, что пора чиститься», — объяснила Кристин Белл.

Признания знаменитостей, начавшиеся в конце июля, уже расценили как новый тренд. Теперь находятся звезды, которые открыто заявляют, что его не поддерживают — актеры Джейсон Момоа и Дуэйн Рок Джонсон нашли нужным сообщить публике, что ежедневно моются, иногда по несколько раз.

Для публики же откровенные признания в отказе от водных процедур приобрели социальный оттенок: в Twitter возмущаются, что богатые белые актеры, у которых наверняка есть прекрасные просторные ванны, не желают в них лежать.

This whole chat about yt people not bathing reminds me of these old ads. Blackness has always been seen as dirty and something to be ashamed of. pic.twitter.com/yQjrtnoQdC — (@LexxRatedGemini) August 8, 2021

Темнокожие пользователи соцсети напоминают, что требование «пойти помыться» — одно из расистских оскорблений, которые и до сих пор иногда можно услышать.

«Не то, чтобы это имело отношение к дискуссии о купании, но, думаю, белые люди не сильно размышляют в связи с этим, как темнокожих исторически называли «грязными» из-за цвета кожи», — написал, например, пользователь под ником @fattie pumpum. Он добавил, что буквально на днях в предложении для знакомств ему предложили «пойти помыться».

В Twitter в связи с этим начали публиковать и старинные расистские плакаты, рекламирующие мыло, намекающие, что оно необходимо черному человеку, чтобы стать белым.

Большинство пользователей соцсетей, впрочем, сходятся в том, что им совершенно не нужна информация о гигиенических привычках знаменитостей. Признания в отказе от мытья называют уже новой пандемией.

«Я умоляю вас перестать спрашивать их о водных процедурах, я больше не могу выдерживать эту информацию, — написала, в частности, пользовательница под ником @trin. — Это разрушает мое сердце и душу. Нам не нужно слушать такие вещи каждый день».