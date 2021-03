Дам поносить: Ralph Lauren подхватывает модный тренд

Американский модный дом Ralph Lauren открыл сервис по прокату одежды, сообщает The New York Times. В The Lauren Look подписчики смогут брать одежду самой демократичной линии бренда — Lauren Ralph Lauren.

Для того, чтобы взять поносить предметы гардероба, которые предлагает сервис, на него нужно подписаться — членство стоит от $125 в месяц. На сайте сервиса будет представлено около 600 вещей для женщин разных размеров — повседневных, вечерних и даже домашних.

Подписчики сервиса смогут раз в месяц выбирать в виртуальном гардеробе 10 вещей, помечая те, что понравились больше всего — и через несколько дней получать четыре из них. Поносив и вернув одежду, он вновь сможет выбрать предметы гардероба. Если же он захочет что-то купить, ему сделают скидку на треть от цены.

«The Lauren Look позволяет нам исследовать абсолютно новую модель, подключившись к растущей тенденции на шеринговую экономику, и революционно изменить свою позицию в системе модного потребления», — заявил The New York Post Дэвид Лорен, сын основателя марки Ральфа Лорена, отвечающий в компании за инновации и бренд-менеджмент.

Первая компания по выдаче одежды в аренду появилась в США еще в 2009 году — пионерами этого сегмента стали Дженнифер Хайман и Дженнифер Флейсс, создавшие компанию Rent the Runway. Они придумали предложить потребительницам дизайнерские образы, которые можно одолжить на четыре-восемь дней за цену, заплатив 10% от полной стоимости предмета гардероба. К 2016 году число клиенток сервиса составило 6 млн — в компании работали 975 сотрудников, а партнерами были 400 дизайнеров. Сейчас у Rent the Runway есть не только сайт, но и «живые» шоурумы, где можно примерить одежду, в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Чикаго и Сан-Франциско.

Идея оказалась настолько популярной, что со временем в США стали появляться и другие фирмы, предлагающие составить гардероб из вещей, взятых напрокат — в частности, Nuuly и Le Tote. Правда, как правило, такие сервисы предлагали только наряды для особых случаях — такие, что надеваются один раз в жизни.

Однако настоящий бум проката одежды произошел в 2020 году — в сентябре рост этого рынка отметили в The Guardian. Издание привело в пример сервис под названием By Rotation, запущенного в октябре 2019 года — его основательница Ешита Кабра-Дэвис предложила клиенткам в аренду вещи культовых брендов, популяризованные интернет-инфлюэнсерами.

С марта по сентябрь прошлого года число пользователей, скачавших ее приложение, выросло с 12 тыс. до 25 тыс., а количество вещей напрокат увеличилось на 120%. Соосновательница первого британского проката вещей Саша Ньюал рассказала газете, что число сотрудничающих с ней брендов и частных прокатчиков выросло, по сравнению с годом основания компании (2018) на 50%.

К системе аренды одежды присмотрелись в Великобритании и крупные компании: летом ритейлер Selfridges запустил инициативу Project Earth («Проект Земля»), включившую собственный прокатный сервис компании.

Прокаты работают по-разному. Например, клиенты By Rotation общаются с прокатчиками — фирмами или частными лицами — напрямую, в то время как My Wardrobe HQ приобретают одежду у независимых продавцов или скупают нераспроданную брендами одежду на стоках, занимаются чисткой вещей и курьерской доставкой. Остальные компании — OnLoan, Endless Wardrobe, Devout, Rotaro — работают по той же системе, что и новый сервис Ralph Lauren, предоставляя определенное количество вещей за фиксированную плату в месяц.

Владелицы прокатов одежды в Великобритании объясняли популярность этой идеи влиянием пандемии. «Прокат растет, потому что люди реально обеспокоены состоянием своего кошелька, но все равно хотят надеть что-то новое и симпатичное без финансового риска», — сказала The Guardian Саша Ньюал. Ешита Кабра-Дэвис, тем временем, предположила, что во время локдауна люди обратили внимание, в каких маленьких квартирах живут и как там много лишнего, — и аренда вещей вместо покупки показалась им здравой идеей.

В самом конце прошлого года аренду вещей назвал одним из главных модных трендов 2021 года британский журнал Grazia — по его данным, к декабрю 2020-го выяснилось, что у By Rotation с ноября число заказов выросло на 600%, а у Rotaro — на 200%.

Издание объяснило такой резкий рост Рождеством, к которому англичане решили приодеться в наряды, взятые напрокат. И если владелицы самих прокатных сервисов видят причину их популярности в прагматике и желании сэкономить, то модные обозреватели уверены: с растущим трендом на экологичность и разумное потребление прокат одежды становится самым логичным выбором.

Вещи, взятые в аренду, становятся вариантов шопинга без чувства вины. «Когда-то ответственный шопинг предполагал, что вы проведете часы, прошерстив секонд-хэнды — прокат же представляет собой стильную альтернативу, таким образом вы носите одежду, которую хотите, зная, что она не попадет на помойку», — пишет Grazia.