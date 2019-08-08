Владелец Victoria's Secret обвинил своего экс-помощника в присвоении $46 млн

Владелец корпорации L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, Лесли Векснер обвинил своего экс-помощника Джеффри Эпстина в присвоении $46 млн. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, Векснер впервые обнаружил, что Эпстин присвоил себе его деньги в 2007 году. Уточняется, что хищение было выявлено после того, как владелец Victoria's Secret решил расстаться со своим сотрудником в связи с выдвинутыми против него обвинениями в сексуальных домогательствах. Позже миллиардер выявил и другие факты кражи средств с его счетов и счетов его семьи.

До это стало известно, что Джеффри Эпстин обвиняется в педофилии и торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что директор по маркетингу Victoria's Secret уволился.