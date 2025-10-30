«Сложнее всего было работать в тоннеле метро»

Сутки за написанием кода в обнимку с энергетиком или сплошные созвоны за лавандовым рафом — IT-индустрия постоянно становится объектом шуток в интернете. Слишком модно, слишком сложно, слишком скучно — стереотипов вокруг этой сферы множество, а достоверно известно лишь одно — платят хорошо. В рамках проекта «Где (за)работать?» «Газета.Ru» решила восполнить пробелы. Кто работает в IT (нет, не только программисты), что здесь крутого и как сюда попасть — рассказывают сами специалисты.

«Первый комп собрал в шестом классе»

Роман Эксанов, 22 года

сборщик ПК, Москва

Компьютер в виде ремшкафа Элеанора из взорвавшей мир игры Atomic Heart, игровой ПК в виде самовара, танка или КАМАЗа — нет, это не сон при температуре 39, это устройства, которые делают в офисе MAN-MADE на Юге Москвы.

Помимо эксклюзивных проектов, здесь занимаются сборкой и обслуживанием стандартных игровых компьютеров. Один из тех, кто превращает гору деталей в мощное устройство — 22-летний Роман Эксанов.

Он с детства увлекался техникой и играми, но о том, что это приведет его в культовое для ценителей ПК место, даже не догадывался.

«После школы я поступил в Московский технологический колледж на техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения и агрегатов автомобиля. По факту автомеханик. Пошел просто потому что мне нравились автомобили, была интересна автокультура, техническая часть, но так сложилось, что попал сюда, и это мне намного ближе», — рассказывает Роман корреспонденту «Газеты.Ru».

Вообще говорить о себе молодой человек не привык и всю биографию может уложить в несколько минут. Зато заметно оживляется, когда речь заходит о «железе» — процессорах, видеокартах, материнках.

По его словам, все начиналось как хобби. «Первый компьютер я собрал в шестом или седьмом классе. Купил самые бюджетные компоненты, наскреб по сусекам, что-то взял у друзей, а собирать стал по видео и гайдам в интернете. Было конечно страшно что-то не так соединить, не так подключить, но все получилось», — вспоминает молодой человек.

На все про все у него ушло три часа. Компьютер вышел хоть и не самый мощный, но на тот момент тянул все нужные игры, а главное — был очень бюджетным и собственноручно собранным с нуля.

«Следующий комп был уже подороже и получше, я купил i7 (процессор Intel Core i7, пользуется уважением за производительность, — прим. «Газеты.Ru»), иногда помогал что-то собирать товарищам, бывало, мы с ними менялись деталями. У кого-то кулер получше искал, один раз товарищ с видеокартой помог, моя сгорела, он мне отдал 780-ю трехвентиляторную, на то время она мощная была», — увлеченно рассказывает Роман.

Свободное от учебы время Эксанов проводил, улучшая свой компьютер и играя в игры. И это тот самый случай, когда хобби, обычно так пугающее родителей, действительно помогло найти свое дело.

«По сути на работу попал через несколько рукопожатий. Мой товарищ познакомил меня со своим приятелем, мы вместе играли в игры, и как-то я спросил, нет ли у него какой-нибудь подработки. Он знал, что я разбираюсь в железе, сказал да, приезжай, так я и оказался здесь», — вспоминает молодой человек.

В команде он работает уже полгода. В коллектив влился быстро — коллеги оценили потенциал юноши, а в случае необходимости всегда готовы подсказать и дать совет.

Так, на глазах съемочной группы Роман с нуля собрал игровой компьютер. Процессор, материнка, оперативная память, видеокарта, SSD, блок питания, корпус — за час набор деталей оказывает аккуратно размещен в красивый корпус.

— Осталось подключить эти провода и видюху, — говорит Роман, не отрываясь от работы. — Может со стороны выглядит непонятно, но на самом деле, когда вникаешь, очень интересно.

В среднем такая работа ежемесячно приносит от 100 тысяч рублей. Сумма зависит от количества собранных компьютеров. Эксклюзивные проекты — самые сложные, высокооплачиваемые (до 200 тысяч рублей) и трудозатратные. Такие заказы обычно приходят раз в квартал.

По словам Романа, в будущем он хотел бы заняться сборкой таких уникальных моделей — например, сделать что-то в стиле тактического шутера Escape from Tarkov.

Как отмечает молодой человек, все, что нужно для работы в этой сфере — интерес к своему делу, внимательность и коммуникабельность.

«Свои тонкости есть в любом деле — бывает, забудешь болтик прикрутить, и нужно разбирать снова весь компьютер — главное спокойствие и внимательность, ну и, конечно, клиентоориентированность. Нужно уметь все максимально просто и понятно объяснить человеку».

От полиции до технологий

Евгений Шарапов, 34 года

установщик систем видеонаблюдения, Москва

Голубой «Лансер» паркуется в зеленом дворе у многоэтажного дома. Салон под завязку загружен коробками с проводами, камерами, платами и другими комплектующими, к багажнику на крыше закреплена стремянка — иногда трудно угадать, что пригодится в работе.

Уже несколько лет Евгений Шарапов занимается установкой систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, слаботочных систем безопасности. С журналистами встречается прямо у офиса заказчика. Сюда он приехал с другого объекта.

«Свободный график — в каком-то смысле полная загруженность», — улыбается Евгений.

Сейчас он сам себе и менеджер, и начальник, и исполнитель. Зарабатывает 120 тысяч рублей, но доход может быть и выше, до 250 тысяч рублей — в зависимости от объема заказов, желания трудиться, а также опыта и навыков.

Работать на себя Евгений хотел давно, но прежде чем найти свое дело, прошел длинный и оригинальный путь — от полицейского до бизнесмена.

«После школы я поступил в училище на юриспруденцию и правоохранительную деятельность, был курсантом, потом пять лет работал оперативником, занимался раскрытием краж машин, но посвящать этому жизнь не хотелось, — признается Евгений. — Я понимал, какие здесь перспективы, видел всю свою жизнь на 20 лет вперед, и от этого становилось грустно».

Уволившись из органов, вместе с друзьями открыл свой магазин комиксов, фигурок и игрушек. Выстраивать бизнес-процессы оказалось делом нелегким, но увлекательным. Дела шли хорошо, в Москве появилось три точки розничной продажи, но крест на предпринимательстве поставили сначала пандемия коронавируса, а затем и санкции Запада.

«Возникли сложности с американскими лицензиями, было понятно, что дело начнет схлопываться, будут проблемы с маркетингом, интерес людей сойдет на нет, так что дело мы закрыли. После всего этого я стал думать, а что вообще умею? Быть полицейским и немного предпринимателем. Но опыта, чтобы пойти в серьезную коммерческую компанию у меня было мало, а значит, надо его получить», — вспоминает Евгений.

Следующей сферой стал IT-сектор. Правда, перспектива писать код, сидя в офисе, Шарапова не привлекала — намного больше его интересовала установка и наладка оборудования.

Поиск вакансии и поход по собеседованиям занял не одну неделю — за это время Евгений успел попробовать свои силы в грузоперевозках и поработать курьером. Наконец его взяли в компанию, которая занималась установкой LTE-интернета, систем видеонаблюдения, автоматических ворот и других слаботочных систем.

«Работа была больше связана с продажами, в этом я понимал, но хотелось узнать больше про техническую часть, поэтому один из заказов, которые я оформлял, взялся делать сам вместе с моим коллегой, у которого был опыт. Конечно, монтаж занял в два раза больше времени, чем мог бы, но это был очень познавательно. Достаточно понять, как все устроено, и дело идет быстрее», — рассказывает Евгений.

Если в первый раз даже несложная задача могла занять целый день, то теперь на это уходит пара минут. Не раз он брался и за крупные госзаказы.

«Наверное, сложнее всего было работать на электрической подстанции и в тоннеле метро. Протяжка кабелей, крепление камер и датчиков, разводка всех систем — задач много, а сроки сжатые, вместо пары лет дали 4 месяца. Но такие большие работы — очень интересны. Нужно просто делать все четко и не забывать про мелочи, потому что они могут повлиять на работу всей системы», — объясняет собеседник издания.

Теперь Шарапов хочет погрузиться и в строительные работы, чтобы брать объекты под ключ.

По его словам, освоить техническую часть этой профессии — не сложно. Достаточно базовых знаний в электрике, а разобраться в специфических моментах поможет интернет и опыт.

«Главное — быстро реагировать, учиться новому и грамотно выстраивать общение с клиентом. Последнее часто недооценивают. Бывают хорошие мастера, которые сделали работу, а потом пропали. Если что-то сломалось, изменилось, заказчики звонят, а ответа нет. Мне кажется, важно всегда стараться доводить дело до конца», — говорит Шарапов.

«Не бойтесь, если вы гуманитарий»

София Скорогудаева, 21 год,

программист, Москва

«Есть много стереотипов про айтишников, которые бесят, например, что мы много зарабатываем, ничего не делая, просто сидя за компом. Да, визуально мы «ничего не делаем», клацаем по клавиатуре и все. Но мы очень много думаем. И это очень изматывает. И чтобы очень много думать, надо понимать, о чем ты вообще думаешь», — говорит молодая девушка с татуировкой на руке, сидя в небольшом московском офисе.

В 22 года София Скорогудаева уже «тимлид», то есть, глава команды разработчиков. К выбору профессии она пришла без долгих раздумий.

«Я не хотела долго чему-то учиться. Мне было 15, и все, что я делала, это сидела за компом и играла в игры. Я подумала, а кто сидит за компом? Программисты! Так и пошла в первый попавшийся техникум. На втором курсе начала углубляться в процесс, пробовать все больше, прыгать выше своей головы, и все получилось. Мне реально это понравилось», – рассказывает София.

Наивные вопросы «про программирование» юного тимлида не утомляют, наоборот, она с интересом объясняет другим, в чем суть ее работы. По словам Скорогудаевой, работа в программировании в каком-то смысле похожа на стройку — каждый человек отвечает за свою часть работы, и по кусочкам все вместе собирают один проект.

«Среди строителей кто-то хорошо кладет плитку, кто-то пол и так далее. Здесь так же. У нас есть люди, которые хороши в разработке, есть те, кто разбирается в кибербезопасности, кто-то хорошо делает визуал, кто-то фронт, бэк frontend (фронтенд) и backend (бэкенд) — две основные части, на которые делится веб-сайт или приложение, что угодно, и мы вместе работаем, создаем, строим что-то», — приводит пример София.

На первую работу девушка устроилась еще на третьем курсе, когда ей было 17 лет и получала всего 25 тысяч рублей. Теперь ее зарплата выросла до 200 тысяч. Она может быть и выше — 300, 400 тысяч. Зависит от команды, от опыта и нагрузки.

По словам Скорогудаевой, сегодня спрос на айтишников с минимальными навыками действительно не высок, но за перспективными работниками идет настоящая охота — в «бигтехе» так называют крупнейшие технологические компании, вроде «Яндекса» или Сбера готовы открыто перекупать сотрудников друг у друга.

При этом, чтобы стать востребованным профи — красный диплом не имеет никакого значения, главное — умения.

Сама София трудится в компании, которая разрабатывает приложения для импортозамещения зарубежных программ, например, отечественный аналог почты Outlook. По мнению тимлида, сейчас IT в стране достаточно развиты, чтобы создавать собственный продукт на замену ушедшим компаниям.



«Скажем так, импортозамещение выигрывает за счет добавления каких-то элементов, которые нужны в России. Например, корпоративной культуре очень важна защита данных, поэтому у нас есть криптозащита в почте. Мы не можем быстро нагнать то, что писалось десятилетиями, но мы выигрываем за счет другого», — уверенно говорит девушка.

Вопреки стереотипу об «айтишниках», Скорогудаеву не назовешь замкнутым или нелюдимым человеком. Она с удовольствием общается со съемочной группой и не стесняется журналистов.

В роли лидера своей команды, несмотря на молодой возраст, она тоже держится спокойно и уверенно. Помог опыт в техникуме – там вчерашняя студентка успела поработать преподавателем.



«Я всегда считала, что правильный подход к человеку — это когда он понимает, что делает и зачем, зачем ему это, зачем бизнесу. Тогда он сможет чувствовать свою пользу и свой вклад. Из-за этого я хорошо лажу с людьми», — говорит София.

Рассуждая про любимую профессию, София подчеркивает, что айтишниками не рождаются – нужный тип мышления нарабатывается опытом. Но если человек пришел в IT лишь за деньгами, надолго он не задержится.

Как отмечает Скорогудаева, в ее же техникуме таких «отчисляли пачками», так как уже во время учебы надо напрягать мозги и решать много задач.

«Я бы рекомендовала попробовать программирование людям, которые склонны к творчеству. Не бойтесь, если вы гуманитарий — это нормально, алгоритмический склад ума формируется. Не бойтесь, если вы технарь — вам будет еще проще, — обнадеживает на прощание София. — Если вы хотите создавать, и вы не хотите сложного физического труда, вы можете найти себя здесь».