Оркестр под руководством Курдакова выступит в Красноярске и Норильске

В Красноярске и Норильске пройдет лаборатория медных духовых musicAeterna

В Красноярске и Норильске с 28 октября по 2 ноября 2025 года пройдет лаборатория медных духовых musicAeterna под руководством трубача Павла Курдакова, сообщает пресс-служба ансамбля musicAeterna Brass.

В Красноярской филармонии musicAeterna Bass представит программу «Бах и джаз».

Как отметил трубач, мастер басс-ансамбля Павел Курдаков, все переложения Баха для медных духовых требуют крайней виртуозности.

«Исполняя их, мы надеемся показать все наше мастерство. Вторая часть программы представляет собой энциклопедию джазовой музыки, историю развития ее направлений. Слушатели совершат путешествие по миру джаза от его истоков до современности», — сказал он.

Музыканты ансамбля также проведут мастер-классы. Кроме того, в Красноярской филармонии пройдут лекции, практические занятия, а 2 ноября состоится итоговый концерт участников ансамбля.

«Для инструменталистов особенно важны первые годы обучения, поэтому участники лаборатории этого года – совсем юные. Они смогут посетить не только мастер-классы, но и побывать на концертах musicAeterna Brass», — рассказала куратор просветительских проектов musicAeterna Анна Фефелова.

Также для учащихся Норильской музыкальной школы и колледжа искусств камерный состав ансамбля проведет мастер-классы.

«Просветительская программа для молодых музыкантов MusicAeterna Youth – важный этап, помогающий изменять культурный ландшафт территории. Мы уверены, что такие инициативы не только развивают индивидуальные способности молодых исполнителей, но и создают новые точки притяжения для современных и активных людей», — отметила директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова.

Она добавила, что «Норникель» продолжает поддерживать культурные проекты, которые делают искусство ближе.

«Подобные проекты помогают формировать устойчивое сообщество талантливых музыкантов, сохраняют культурное наследие Красноярского края и создают новые смыслы в культурной столице Заполярья – Норильске», — сказала Смирнова.