Андрей Малахов увез жену и сына из России: «Ну, так себе»

Телеведущий Малахов устроил отпуск с семьей в дорогостоящем отеле во Франции
malakhov007/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Андрей Малахов поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями, снятыми во время непродолжительного семейного отпуска во Франции.

Андрей Малахов опубликовал кадры, на которых предстал целующимся с супругой Натальей на фоне Парижа. Он поделился, что отдыхал во Франции с семьей всего 24 часа, сын Александр сопровождал родителей в поездке.

«Сашин вердикт Парижу: «Ну, так себе», — подытожил телеведущий.

Также Малахов раскрыл, что семья остановилась во Франции в номере отеля Le Bristol Paris. Согласно информации Telegram-канала «Свита короля», стоимость номера в этом отеле составляет около €2 тысяч в сутки.

Малахов в 2011 году женился на своей возлюбленной, а в 2017 году Шкулева родила первенца Александра. Супруги по-прежнему скрывают сына от публики и не показывают его фото в соцсетях. Издательница отмечала, что получила колоссальную поддержку и помощь от мужа после появления ребенка.

Шоумен рассказывал в интервью, что сын изменил его жизнь и заставил переосмыслить многие моменты, вернув в детство. По словам телеведущего, Александр растет смелым ребенком, который хочет быть сильным, как русский богатырь Алеша Попович.

