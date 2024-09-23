Названы причины попадания Глуховского в реестр иноагентов

Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ СМИ-иноагентом) с 2021 года получал средства от иностранных организаций, что стало одной из причин его попадания в перечень Минюста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда по иску литератора к ведомству.

Согласно документу, писатель с октября 2021-го по март 2022-го получил деньги от нескольких европейских организаций:

14 996 тыс. рублей от ING Belgium SA/NV (Бельгия);



85 690 тыс. рублей от Koch Media GmbH (Германия);



6 373 тыс. рублей от Joel Gotler+ Associates INC (Австрия);



28 572 тыс. рублей в ходе 37 операций от Nibbe Bettina Barbara (Германия).

В решении суда также отмечается, что другим основанием для попадания в перечень Минюста стали многочисленные интервью СМИ-иноагентам и репосты их публикаций в соцсетях.

Глуховский был внесен в реестр иноагентов 7 октября 2022 года. Решение Минюста писатель обжаловал в Замоскворецком суде, но проиграл. Его апелляция тоже была отклонена. В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Писателю в течение четырех лет запрещено «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернет». Тюремный срок будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции на родину.

Глуховский уехал из РФ после начала военной операции на Украине. Помимо российского гражданства, у него есть гражданство Израиля и виды на жительство в Германии и Испании.

Ранее песни лидера группы «Ногу свело!», признанного в РФ иноагентом, сочли противоречащими национальным интересам РФ.