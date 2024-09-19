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Писателю Глуховскому отказали по жалобе об исключении его из иноагентов

Суд отказал Глуховскому в рассмотрении жалобы об исключении из списка иноагентов

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Global Look Press

Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы признанного иноагентом писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) на отказ исключить его из реестра. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе суда подчеркнули, что в передаче жалобы на рассмотрение было отказано.

В реестр СМИ-иноагентов Глуховского внесли в октябре 2022 года.

27 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор писателю Дмитрию Глуховскому по делу о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.

В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и заочно назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

Глуховскому в течение четырех лет запрещено «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернет». Тюремный срок будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции на родину.

Ранее в России заблокировали счета компании писателя Дмитрия Глуховского.

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