«Мова, чтобы поржать»: друг Градского рассказал о насмешках Зеленского над украинским

Журналист и писатель, автор книг об Александре Градском Евгений Додолев рассказал о насмешках президента Украины Владимира Зеленского над украинским языком. Его цитирует aif.ru.

По словам Додолева, он в 2012-2013 годах не раз встречал Зеленского в коридорах телекомпании ВГТРК и обедал с ним.

«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове, рассказывал анекдоты про рогулей», — вспомнил Додолев.

Кроме того, отмечает журналист, Зеленский мечтал запустить собственный проект на российском телевидении. Жителей Западной Украины будущий президент якобы презирал.

«Называл их антисемитами и говорил, что они кретины. Тогда он выглядел пророссийски настроенным, все время искрометно шутил, пытался за всех платить, был душой компании и «своим парнем», — делится друг Градского.

Додолев признает, что его коллеги надеялись, что после избрания президентом Украины Зеленский продолжит пророссийскую риторику, а сейчас разочарованы в нем.

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