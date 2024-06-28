Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ночь с медведем»: звезда «Пацанок» рассказала о трудностях на экстремальном шоу

На Алтае на съемочную площадку шоу «Последний герой» пришел медведь

close
100%
Телеканал «ТВ-3»

Десятый юбилейный сезон экстремального шоу «Последний герой» называется «русским» и оказался трудным для участников, пишет «СтарХит».

Съемки проходили на Алтае на берегу Телецкого озера, огонь участникам пришлось добывать самостоятельно, защищаясь от холода, насекомых и даже диких зверей. Однажды, рассказывают участники, на съемочную площадку пришел настоящий медведь.

«Ночь с медведем — это жесть! Был страх, что он нас покалечит! Но природа все же все решает», — рассказывает звезда 7-го сезона «Пацанок», участница «Последнего героя» Кристина Захарова.

По словам генерального продюсера «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой, снимать проект приходилось под проливным дождем и палящим солнцем.

«В самом начале проекта не все выдержали испытания тайгой — сбежала одна из участниц. А тем, кто остался, мы разрешили взять с собой теплые вещи и высокие ботинки. Но… не каждый последовал нашему совету, о чем потом сильно пожалел», — признается она.

На шоу команды «Медведей» и «Волков» будут соревноваться между собой за привилегии и избавляться от самых слабых путем тайного голосования. Ведущей шоу стала Ксения Бородина.

Накануне модель и блогерша Анастасия Решетова сообщила, что ей дважды пришлось отказаться от участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Ранее Татьяна Буланова рассказала о безрассудных тратах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами