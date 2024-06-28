«Ночь с медведем»: звезда «Пацанок» рассказала о трудностях на экстремальном шоу

Десятый юбилейный сезон экстремального шоу «Последний герой» называется «русским» и оказался трудным для участников, пишет «СтарХит».

Съемки проходили на Алтае на берегу Телецкого озера, огонь участникам пришлось добывать самостоятельно, защищаясь от холода, насекомых и даже диких зверей. Однажды, рассказывают участники, на съемочную площадку пришел настоящий медведь.

«Ночь с медведем — это жесть! Был страх, что он нас покалечит! Но природа все же все решает», — рассказывает звезда 7-го сезона «Пацанок», участница «Последнего героя» Кристина Захарова.

По словам генерального продюсера «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой, снимать проект приходилось под проливным дождем и палящим солнцем.

«В самом начале проекта не все выдержали испытания тайгой — сбежала одна из участниц. А тем, кто остался, мы разрешили взять с собой теплые вещи и высокие ботинки. Но… не каждый последовал нашему совету, о чем потом сильно пожалел», — признается она.

На шоу команды «Медведей» и «Волков» будут соревноваться между собой за привилегии и избавляться от самых слабых путем тайного голосования. Ведущей шоу стала Ксения Бородина.

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