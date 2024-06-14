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Брат Максима Галкина оказался владельцем элитной недвижимости

Shot: обвиняемый по статье УК РФ брат Галкина владеет квартирой за 44 млн руб.

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнесмен Дмитрий Галкин, старший брат комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), владеет имуществом на сумму порядка 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, на мужчину оформлено пять участков в Новой Москве, на одном из которых расположен коттедж площадью 590 кв. м. У Галкина-старшего также есть квартира в московском районе Черемушки. Ее площадь составляет 103,6 кв. м, она стоит примерно 44,3 млн рублей. У обвиняемого по уголовной статье Дмитрия Галкина имеется недвижимость за рубежом — дом за $6 млн в Израиле. Там, заявляет Shot, живут Галкин и Пугачева после отъезда из России.

Кроме того, у предпринимателя есть два автомобиля: Mercedes-Benz S-Класс 450 4Matic и Mercedes-Benz GLS 400 D 4Matic, — и мотоцикл Harley Davidson. При этом на машинах значатся несколько штрафов на сумму 147 тыс. рублей.

Галкин-старший трудился в силовых структурах и в сфере продюсирования. В том числе мужчина занимался производством боеприпасов и был подрядчиком Минобороны. 12 июня стало известно, что у него прошли обыски.

Позднее Shot сообщал, что причиной следственных мероприятий стало двойное гражданство предпринимателя. Отмечалось, что его подозревают в нарушении статьи 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»).

При этом издание РБК со ссылкой на источник сообщало, что обыски у Дмитрия связаны с уголовным делом о хищении в министерстве обороны России. Силовики изъяли у Галкина-старшего носители информации и другую технику.

Ранее Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить экс-участника группы Centr Слима.

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