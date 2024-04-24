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Ярмольника и его жену экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Mash: актера Ярмольника экстренно госпитализировали из-за гипертонического криза

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Global Look Press

Актера Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, артисту понадобилась карета скорой помощи из-за гипертонического криза, в то время как его супруга страдает от хронической сердечной недостаточности. Несколько дней назад звездная пара пожаловалась на слабость и головную боль, при этом у Оксаны Ярмольник давление поднялось до критических значений. Из-за этого женщине дважды вызывали скорую.

У Ярмольника же несколько дней подряд был кашель и высокое давление, которое при этом не поднималось до столь высоких значений как у его жены. По данным канала, сейчас звездная пара находится в больнице под присмотром медиков. В это время сам Ярмольник уверяет, что никаких проблем со здоровьем ни у него, ни у его жены нет.

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