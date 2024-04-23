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Стало известно, что западным режиссерам угрожали из-за желания посетить ММКФ

Программный директор ММКФ Кудрявцев: иностранцам угрожали из-за приезда в Россию

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Программный директор ММКФ Иван Кудрявцев признался, что зарубежные деятели культуры, которые планировали посетить кинофестиваль в России, столкнулись с шантажом и угрозами на родине. Его слова передает РИА Новости.

«Культуру пытаются превратить в оружие. Эти попытки, понятно, что тщетны. Люди все равно доезжают, кино свое показывают и порой даже возвращаются уже в другом качестве в свою страну... Что-то их все-таки сюда тянет», — подчеркнул он.

По словам Кудрявцева, зарубежным кинематографистам давали «дружеские советы», намекая на то, что приезд в Россию может сказаться на их карьере на родине. Он добавил, что деятели культуры за рубежом и раньше сталкивались с подобным, однако до этого «на том конце» реагировали более «рассогласованно», сейчас же — вполне слаженно. Кудрявцев подчеркнул, что сейчас западные кинематографисты лишены свободы.

В конце марта итальянский певец Pupo подтвердил, что его концерт в Литве отменили из-за визита в Россию. До этого Pupo во время пресс-конференции в Кремле признавался, что приехал с выступлением в Россию не ради политического контекста. По словам артиста, он понимал, что после концерта в России его будут активно критиковать на Западе, в том числе и итальянские поклонники.

Ранее Ольга Кабо назвала преимущество российского кино над западным.

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