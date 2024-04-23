Юлия Самойлова прервала выступления на Кубани из-за порчи лекарства

Певица Юлия Самойлова прервала свои выступления на Кубани из-за дорогого лекарства, испорченного в отеле. Об этом сообщает kp.ru.

Артистка, страдающая от спинальной мышечной атрофии, приехала в Геленджик на благотворительное мероприятие. Она должна была принять участие в мероприятиях, а также презентовать новую песню. Однако из-за ошибки персонала отеля жизненно необходимый ей каждый день препарат оказался испорчен, а запасные лекарства остались дома.

Ампулы стоимостью почти 800 тысяч рублей певице выдает Минздрав, они должны храниться при определенной температуре в холодильнике.

«Такие морозильные камеры обычно есть в отелях, мы всегда их оставляли там. Но на этот раз лекарство просто заморозили. При этом персонал согласился взять его на хранение», — сказал представитель певицы Василий Кучумов.

Самойлова заверила, что сначала в отеле сказали, будто она сама виновата в ситуации. Перед отъездом с ней поговорил генеральный директор отеля, который выразил сожаление о случившемся.

Об инциденте стало известно 22 апреля.

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