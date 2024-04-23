Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юлия Самойлова прервала выступления на Кубани из-за порчи лекарства

Певица Самойлова отменила концерт из-за испорченного лекарства

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Певица Юлия Самойлова прервала свои выступления на Кубани из-за дорогого лекарства, испорченного в отеле. Об этом сообщает kp.ru.

Артистка, страдающая от спинальной мышечной атрофии, приехала в Геленджик на благотворительное мероприятие. Она должна была принять участие в мероприятиях, а также презентовать новую песню. Однако из-за ошибки персонала отеля жизненно необходимый ей каждый день препарат оказался испорчен, а запасные лекарства остались дома.

Ампулы стоимостью почти 800 тысяч рублей певице выдает Минздрав, они должны храниться при определенной температуре в холодильнике.

«Такие морозильные камеры обычно есть в отелях, мы всегда их оставляли там. Но на этот раз лекарство просто заморозили. При этом персонал согласился взять его на хранение», — сказал представитель певицы Василий Кучумов.

Самойлова заверила, что сначала в отеле сказали, будто она сама виновата в ситуации. Перед отъездом с ней поговорил генеральный директор отеля, который выразил сожаление о случившемся.

Об инциденте стало известно 22 апреля.

Ранее рэпер Гуф пообещал никогда не жениться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами